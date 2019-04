Da a luz por cesárea la mujer ingresada en el HUCA por orden judicial

Se terminó la historia. La embarazada de 42 semanas, ingresada en el HUCA por orden judicial, ha dado a luz en la madrugada de este viernes a una niña. No ha sido un parto natural, sino por cesárea. Un hecho que ha censurado, en COPE, la abogada de la familia: "Es consecuencia de toda la tensión que ha vivido y la cantidad de horas que ha estado ingresada", cuenta Francisca Fernández Guillén, que añade que "de la manera que se le ha forzado, estaba claro que el parto no podía acabar bien, no podía ser un parto normal".

Según Fernández Guillén, la mujer no había impuesto su decisión de tener a su hija en casa: "Era un proyecto, pero al pasar las 42 semanas, se estaban planteando si seguir adelante en ella; pero no se le ha dado la oportunidad, desde luego, ni de dar a luz en casa ni de dar a luz de una forma más respetuosa".

Lo importante es que tanto la madre como la niña están bien, "pero yo estoy muy triste, porque podrían haber estado mejor, porque podría haber sido un parto íntimo normal y agradable; quizás si no se le hubiese presionado y tratado así, el parto hubiese evolucionado de forma normal y no hubiese sido necesaria la cesárea", ha zanjado la abogada.

La familia no descarta acudir a los tribunales tras el caso, aunque según Fernández Guillén, "es demasiado pronto". En su opinión, habría que tomar medidas legales porque "se han vulnerado sus derechos fundamentales".