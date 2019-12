Luis Venta, absuelto del delito de amenazas contra un compañero del PP

El exsecretario general del PP asturiano, Luis Venta, ha sido absuelto del delito leve de amenazas del que le acusaba el exconcejal gijonés de su partido y ahora diputado autonómico, Pablo González. Ante la sentencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

La magistrada ha absuelto de todos los cargos al que era número 2 de la expresidenta Mercedes Fernández. Considera que la carta remitida por Luis Venta no tenía ningún tipo de contenido amenazante.

Según ha contado en COPE Javier Díaz Dapena, el abogado de Venta, con el envío de la carta "se trataba de advertir a una persona de que se había recibido esa carta y que tenía un contenido que le podía afectar (a Pablo González) para que tomase las medidas oportunas".

La sentencia, por otra parte, no valora la autoría de la carta: "Está sin determinar, no se ha investigado -explica Díaz Dapena-; y no hay pruebas que nos inclinen a pensar que la ha escrito Luis Venta".