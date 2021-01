La Lotería de El Niño deja 1.250.000 euros en Asturias

El "Estanco de la Suerte de Oviedo", situado en el número 8 de la calle Jovellanos, ha vendido cinco décimos del primer y dos del segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería de "El Niño", dotados con 200.000 y 75.000 euros al décimo, respectivamente.

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería de "El Niño", celebrado este miércoles y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 19570, mientras que el segundo, dotado con 750.000 a la serie, ha sido para el 03436.

Según los propietarios de este establecimiento, han repartido un millón de euros correspondientes a cinco décimos de un primer premio, y otros 150.000 correspondientes a dos del segundo,

Además de en el estanco de la calle Jovellanos de la capital asturiana, un establecimiento situado en la calle doctor Fleming de Mieres ha vendido otro décimo del segundo premio, dotado con 75.000.

A la administración número 3 de Avilés, situada en la avenida de Santa Apolonia, también se ha acercado la suerte en este sorteo, ya que en ella estaba consignado parte del 05587, el tercer premio de este sorteo.

El "Estanco de la Suerte" hizo honor a su nombre y rompió la "sequía de premios" que sufrió en la Lotería de Navidad

El "Estanco de la Suerte" de Oviedo se ha resarcido con el sorteo de "El Niño" del disgusto que se llevaron sus propietarios con el de Navidad, en el que no repartieron ningún premio gordo, según ha señalado a EFE Rosa Acebal, hermana del propietario del local.

Este estanco, que en los diez años que lleva vendiendo lotería nacional ha repartido ya varias veces El Gordo de Navidad, ha repartido algunos décimos del primer y segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería de "El Niño", dotados con 200.000 y 75.000 euros al décimo, respectivamente.

"No me lo creo. No sabía nada. Es genial. Con esto queda resarcido el disgusto de no haber dado ningún premio en el sorteo de Navidad", señalaba Acebal a EFE al enterarse en ese momento de que habían hecho doblete con el primero y segundo, y que se habían quedado a las puertas del tercero.

Mientras que el tercer premio de este sorteo ha sido para el 05587, el número que juega este estanco desde el año 1931 es el 05507, un número muy parecido que además lleva asociado un premio de 160 euros por décimo.

Este último número es que llevan jugando en esta familia desde que la bisabuela abrió el negocio, ha recordado Rosa Acebal que ha destacado que sólo llevan vendiendo al público lotería nacional desde el año 2010 y que desde entonces ya han dado varias premios gordos en la lotería de Navidad, aunque es la primera vez que venden el primero en el Sorteo de El Niño.

El año pasado, este "Estanco de la suerte" vendió décimos de un cuarto y dos quintos premios en Navidad, y un año antes y en 2012 "cuando aún había muy pocas ventas de lotería en el estanco", vendieron El Gordo.

Rosa Acebal, que en el momento de conocer la noticia se encontraba junto a su hermano y propietario del negocio, Julio, desconocía cuántos décimos podrían haber vendido del primer y segundo premio, aunque sí señaló que lo normal es que la gente compre décimos sueltos.