Los vecinos piden más seguridad en la zona rural de Gijón

"Los ladrones fueron rápidos y certeros. Esperaron a la tarde noche del viernes y buscaron una hora en la que sabían que no iba a haber gente en la casa". Son las palabras de Alfonso un vecino de Fano que reconoce tener miedo porque este no es el primer caso de robos en la zona "Hace meses que pasó lo de Sidra Menéndez y ahora vuelven a robar en esta zona. Son bandas que están muy bien preparadas y esto solo se puede parar con más presencia policial". Entre los vecinos existe la convicción de que se trata de un grupo organizado y que hacen labores de seguimiento en los días previos "Sabían que no había nadie en casa a esa hora y esperar a que oscureciera el viernes para entrar a robar".

Se pide más presencia policial

Ante el temor de que los robos puedan ir en aumento en la zona rural los vecinos de Fano y Lavandera piden a la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón que ponga más efectivos a disposición de las parroquias que están en los alrededores de la zona urbana. "No pedimos mucho, tan solo que un coche con luces de vueltas por la zona y con eso ya se evitaría que los ladrones pudiesen hacer labores de seguimiento y control". La zona de Fano, Lavandera y Baldornón ha visto como en los últimos años han llegado nuevos vecinos que deciden dejar la vivienda en la zona urbana y trasladarse a la zona rural. Los chalets y las viviendas unifamiliares son un reclamo para los ladrones que saben que sus moradores pasan gran parte del día en el trabajo, lo que que deja las viviendas vacías durante muchas horas. Por todo ello desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 2Les Caseries" se va a pedir un refuerzo de las patrullas, tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil en las parroquias de la zona rural que pertenecen al Concejo de Gijón.