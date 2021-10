Los vecinos del Oviedo Antiguo ya no aguantan los botellones ni las peleas cada fin de semana

Ruido, malos olores, insultos: es el pan de cada fin de semana para los vecinos del Oviedo Antiguo que dicen ya estar hartos de esta situación por lo que exigen al Ayuntamiento de Oviedo que actúe con más contundencia, y es que aseguran que los agentes de la Policía Local poco hacen para evitar este panorama que tiene a los vecinos de todo el Casco Histórico en vilo, sin poder dormir, aguantando todo tipo de suciedad y de ruido, por si fuera poco, con constantes insultos y faltas de respeto por quienes se reúnen a hacer botellones en las calles de esta zona de la ciudad o a beber en las terrazas.

Soraya vive en la calle Carpio y dice que "estamos llegando ya a un punto que no se puede convivir con el botellón, con el ruido, con los malos olores, las suciedad, con el pis que nos dejan dentro de nuestros portales, y no nos vale que el alcalde diga que es una situación puntual, porque ya viene de muchos años atrás". Laurentino señala que "la situación es insoportable, hay hasta música, que yo no sè quien la trae, porque están con ella a todo volumen hastas las tres o las cuatro de la mañana. Laurentino vive en la Plaza del Sol, donde no hace mucho un grupo de personas protagonizó una pelea lanzándose las mesas y sillas de una terraza. También en la Plaza del Sol vive Marisa; "estoy en el centro de todo el follón y nadie nos escuchas ni nos atiende, llamo a la Policía pero no acuden a darnos atención, no podemos descansar, nos tocan los timbres, nos insultan, nos mean en los portales, no podemos sacar los coches de los portales", y todo esto señala Marisa "hasta que ocurra una desgracia", "pagamos nuestros impuestos y nadie nos escucha, estamos de los nervios porque no podemos descansar ni dormir". Este lunes varias decenas de vecinos del Casco Histórico se concentraban en la Plaza del Ayuntamiento reclamando soluciones a la situación que están viviendo.