Los universitarios asturianos desconocen qué es la Agenda 2030

Una encuesta elaborada entre la Universidad de Oviedo y la Fundación Ayuda en Acción ha desvelado un alto grado de desconocimiento acerca de la Agenda 2030 entre los alumnos universitarios asturianos. Aunque la muestra de la encuesta "no es significativa" según sus promotores, la Institución académica concluye que "aún queda un largo camino por recorrer" para que el conocimiento de esta Agenda llegue a los más jóvenes.

Los resultados han sido presentados en rueda de prensa por Rebeca Cerezo, directora de área de Cooperación, Tercer Sector y Responsabilidad Social; David Díaz Regiosa, director de Área de Movilidad Sostenible; María José Suárez López, directora de Área de Eficiencia Energética, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo; y por Nerea Fernández, técnica en la Fundación Ayuda en Acción.

ENCUESTA FINANCIADA POR LA AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN

La encuesta, financiada por la Agencia Asturiana de Cooperación, se enmarca en el proyecto 'Educación de calidad en el marco de la Agenda 2030: Análisis y sensibilización de la población escolar y universitaria en Asturias', y se ha realizado entre un total de 200 miembros de la comunidad universitaria, tanto alumnos como personal administrativo y docente. El objetivo era averiguar en qué medida la Agenda supone un cambio de actitud y compromiso con el desarrollo sostenible y medioambiental, y determinar cuál es el grado de conocimiento de los objetivos de la Agenda, especialmente el referido a la educación de calidad y la igualdad de género.

Los resultados han desvelado que el 44% de los encuestados tienen un bajo nivel de conocimiento acerca de la Agenda y sus objetivos, mientras que el alto y medio conocimiento se sitúa en el 28% respectivamente. Se da la circunstancia de que, aunque han participado más mujeres que hombres en la encuesta, los hombres tenían mayor conocimiento acerca de la Agenda.

No obstante, los promotores de la encuesta han precisado que "no es mucha" la diferencia, y se trata de un dato "aislado". Según los resultados de la totalidad de la encuesta, el género "no es una variable" válida para los resultados.

RESULTADO SORPRENDENTE DE LA ENCUESTA

Para Rebeca Cerezo ha resultado "sorprendente" no tanto este aspecto de la encuesta, sino el hecho de que entre las respuestas obtenidas se haya concluido que la mayoría de las mujeres universitarias no den importancia a las medidas de igualdad. A su juicio, esto puede estar relacionado con el grado de desconocimiento general acerca de la Agenda 2030 y sus objetivos y con cómo se ha formulado la pregunta.

Una de las principales conclusiones de la encuesta ha sido que no se están empleando los medios adecuados de difusión para dar a conocer la Agenda, por lo que la Institución académica asturiana trabajará para hacer llegar por otros medios la importancia de la Agenda y tratará de involucrar más a los alumnos para que no lo vena como "algo institucional" y se impliquen en la consecución de los objetivos.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), impulsada por la Organización de Naciones Unidas, establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que "constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo".