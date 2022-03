Los transportistas denuncian coacciones de algunas empresas para salir a trabajar

El presidente de la Unión Independiente de Transportistas de Asturias (UITA), José Fernández, denuncia amenazas y coacciones a los transportistas que están en huega. Asegura que algunos cargadores y empresas "les están obligando a salir bajo amenaza de quitarles la carga o de romper el contrato, con lo que muchos tienen miedo".

Fernández añade además que muchas empresas ya están buscando camiones para repartir la carga y "pagan hasta 2.600 euros, por ejemplo, por un viaje a Madrid, cuando no habitual es que se paguen 480 o 500 euros, al que no se concibe", "¿cómo es esto?", se pregunta el presidente de esta organización. Añade que la huelga va a continuar porque no se puede seguir trabajando a pérdidas y no confía en que sevayan a adoptar soluciones en la reunión que este jueves el Gobierno de Sánchez va a mantener con representantes del Comité Nacional deTransportes, "de ahí ya sabemos lo que va a salir, muy poco o casi nada". Señala que de "un comité compuesto en su mayoría por operadores logísticos que no tienen un camión y que facturan una pila de millones del año, de ahí poco va a salir, más allá de engañar y de confundir". José Fernández, dice que los 500 millones que ofrece el Gobierno a modo de subvención no solucionan el problema, "nosotros no queremos subvenciones, no queremos miserias, en una palabra, porque las subvenciones las pagan los contribuyentes y el Gobierno distribuye lo que nos saquea a todos". Insiste en que ellos están pidiendo justas, sobre todo, que se clarifique la cadena de contratación, que se sepa lo que paga el contratador y lo que llegue al transportista, "eso es lo que no quieren clarificar".

UITA ha convocado para la tarde este miércoles una asamblea informativa en un restaurante de Llanera para informar a todo el transportista que quiera acudir como está la situación en este momento, analizar las consecuencias de los paros e incidir en las presiones que muchos camioneros están recibiendo para salir con la carga.