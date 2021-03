Los trabajadores de peluquería y estética claman contra la ruina del sector

Al igual que en otros puntos de España, los trabajadores del sector de la estética vuelven a contrarse para pedir un descenso del IVA del 21% al 10%, una Proposición No de Ley que se vota este martes, 23 de marzo, en el Congreso de los Diputados. Son considerados como servicio esencial y están sufriendo el agravio comparativo frente a otros sectores desde que se produjo la subida del IVA al 21%, y sin que hasta la fecha, haya podido recuperar su tipo impositivo reducido tal y como sí ha ocurrido con el resto de sectores. Consideran además que esta situación se ve agravada por la exclusión de la imagen personal del Plan de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial aprobado por el Gobierno de España en el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo.

Noemí Menéndez, administradora de la plataforma Creer en nosotros, incide además en que toda esta situación se viene agravando por la crisis sanitaria con el cierre de muchísimos salones de estética. Noemí nos cuenta su experiencia personal señalando que yo tengo un negocio y me tuvieron que dejar en casa para no tener que cerrar porque no quiero pedir más préstamos al banco y endeudarme más.

Noelia Barbera es trabajadora en el sector y se ha sumado también a la concentración. Actualmente lleva desempleada desde hace cuatro meses. Dice que yo soy peluquera de vocación, quiero mucho mi oficio y me gustaría dedicarme a ello, sino hacen algo estos políticos será la muerte del sector y merecemos esa ayuda. Añade que yo soy muy formada en mi oficio, desde los 18 años que soy peluquera y tengo 34 y sueño con trabajar en mi sector, de hecho he estado cuatro meses con una depresión porque quiero a mi trabajo cuenta emocionada.