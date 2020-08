Los trabajadores de las ITVs asturianas van a la huelga

Finalmente no hubo acuerdo después de dejar en suspenso el paro del pasado fin de semana, y los trabajadores de la empresa pública ITVASA, que gestiona las nueve estaciones de ITV en Asturias, irán a la huelga, que puede convertirse en indefinida si la empresa y el Principado no se avienen a sus reivindicaciones. A pesar de que la semana pasada hubo algún avance: el Principado aceptaba pagar como extras 80 de las 169 horas extras y buscaba algún tipo de plus para retribuir las 89 restantes, los sindicatos no ven garantías de que eso vaya a ser así. Además exigen que se contrate a más personal para hacer frente a una lista de espera para pasar la revisión que llega hasta el mes de diciembre; son 140.000 con cita previa. Así, la dirección de ITVASA ordenaba alargar el trabajo de las estaciones en dos horas al día y abrir además los sábados por la mañana, lo que supone que cada trabajador trabajaría esas 169 horas de más. Según los sindicatos, la prioridad no es cobrar las horas extras, sino que se contraten refuerzos, que según ellos, salen más baratos que pagar las horas extras. Como las negociaciones no avanzan, los trabajadores anuncian desde este jueves, 13 de agosto, un paro que puede convertirse en indefinido sino hay solución a sus peticiones. El comité de empresa anuncia que cumpliría con los servicios mínimos, a pesar de que los ve abusivos y que planteará una demanda ante lo Contencioso Administrativo para recurrir los servicios mínimos, ya que consideran se trata de un servicio no esencial y han sido impuestos de forma unilateral por la empresa. La posición del Principado es que los tabajadores recuperen las 169 horas por empleado que tienen pendientes a costa de las que no trabajaron durante los meses de confinamiento.