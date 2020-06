Los trabajadores de AluIbérica llevan sus protestas a las puertas del Parlamento asturiano

Los trabajadores de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, dicen sentirse estafados por la multinacional estadounidense porque, asegura José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa Alcoa nos ha vendido a un fondo buitre carroñero que solamente quiere liquidarnos. La única solución, dice de la Uz, es que el Gobierno intervenga las plantas y que Alcoa se haga cargo de los trabajadores a los que ha dejado tirados en la cuneta, no vemos más solución que esa, añade de la Uz, que insiste en que los trabajadores no creen en absoluto en el Grupo Riesgo porque no tiene ningún plan de negocio. El presidente del comité de empresa recuerda que la planta fue vendida en su momento a un grupo avalado por el Gobierno, Parter Capital, que en teoría traían un proyecto e inversiones, han durado ocho meses, al día siguiente de la compra ya estaban vendiendo la factoría, con lo que todo su proyecto fue mentira porque nunca llevaron a cabo nada de lo dicho. José Manuel Gómez de la Uz insiste en que es una estafa avalada por el Gobierno porque Alcoa sabía bien a quien vendía y el Ejecutivo de Sánchez estaba detrás de esa venta, aún habiendo otras soluciones para las plantas asturiana y gallega. Piden la dimisión de la Ministra de Industria, Reyes Maroto y que Alcoa no se vaya de rositas. Ante la Junta General del Principado piden al Gobierno de Barbón que intermedie ante Madrid y a los grupos parlamentarios su apoyo para encontrar una solución. Los trabajadores han cortado el poco tráfico existente en la calle Fruela que, recordemos, está cortada de facto por el Ayuntamiento de Oviedo en un proceso de peatonalización, con los gritos de ¡ Maroto dimisión!