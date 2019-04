Los trabajadores de ALCOA se sienten traicionados y advierten al PSOE: “Seremos su pesadilla”

"Mentira", "engaño" , "traición", son algunos de los calificativos utilizados por los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y USO tras recibir la confirmación de la noticia que adelantaba COPE Asturias: El Consejo de Ministros de este viernes no aprobará el nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Al ser el último consejo de la legislatura, ya no podrá ser ratificado hasta la constitución del nuevo Ejecutivo.

Tras mantener una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, los representantes sindicales han advertido de que endurecerán su acciones de protesta de cara a lo que queda de campaña para las elecciones generales y la próxima de las autonómicas. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Damián Manzano, fue contundente. Tras acusar a Pedro Sánchez, Adriana Lastra y a la ministra de industria, Reyes Maroto, de haber mentido a los trabajadores de ALCOA, Manzano advierte de que están dispuestos a convertirse en “una pesadilla en la campaña electoral” del PSOE, “se van a acordar de nosotros”.

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, también califica de "lamentable" la decisión del Gobierno central. No entiende Lanero que el ejecutivo justifique la no aprobación del Estatuto en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que no es vinculante y, a su juicio, debe prevalecer el "compromiso político". Recuerda, además, que los trabajadores de ALCOA no pueden permitirse esperar a que se constituya un nuevo gobierno para que se apruebe.

Su homólogo de CCOO, José Manuel Zapico, considera que la noticia supone una "decepción" toda vez que el Gobierno de España "prometió" que saldría adelante antes de la celebración de las generales. A su juicio, es una "falta de respeto" para la industria asturiana, que precisa de precios de electricidad "estables y competitivos".

En parecidos términos se expresaba el secretario general de USO en Asturias. Israel Castro denuncia que “El Gobierno nos ha engañado".

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, entiende que pueda haber "decepción" entre los trabajadores y sus representantes pero rechaza que se hable de "traición" al argumentar que hay veces que "se dan circunstancias" que "condicionan" la voluntad de un gobierno para llevar a cabo sus compromisos.

Según Losa, tras conocerse este jueves el informe de la CNMC que aconseja revisar el contenido del borrador para garantizar la "máxima seguridad jurídica", se constató la "imposibilidad" de la aprobación del Estatuto este viernes.

Pese a ello, la Delegada del Gobierno esta convencida de que esta ausencia momentánea de Estatuto no va a afectar a la negociación para la venta de las planta de Alcoa en Avilés y Coruña. "Era deseable", admite, pero sostiene que no es "necesario". Según Delia Losa, los posibles inversores siguen interesados en la operación y así se lo han transmitido al ejecutivo. Hay al menos tres empresas interesadas en la planta de Avilés y el próximo 31 de mayo la multinacional elegirá a quien la vende.