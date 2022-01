Los sindicatos piden una investigación a fondo de lo ocurrido en el colegio de Gijón

El año 2021 comenzaba con el fallecimiento de Virgilio García y César Fernández, los dos trabajadores de Demarcación de Carreteras del Principado que el 1 de enero perdían la vida sepultados por un alud de nieve en el puerto de San Isidro. En 2021, y según cifras oficiales del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, 18 personas perdían la vida en Asturias en el cumplimiento de su trabajo. El año 2022, desgraciadamente, comienza de la misma forma con el fallecimiento de David Velasco y de Andrés Velasco, los dos trabajadores que el pasado día 5 de enero fallecían cuando se vino abajo el tejado del Colegio San Vicente de Paúl donde se encontraban realizando obras de reparación.

La confluencia de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia era escenario nuevamente de una concentración sindical convocada por CCOO y UGT para denunciar que la salud laboral no es prioritario para los empresarios, con lo que no podemos acordarnos de la salud y de la prevención nada más que cuando hay casos mortales, debemos de seguir trabajando día a día para acabar con esta lacra, en palabras de Gerardo Luís Argüelles, responsable de acción sindical de CCOO. Pide además un refuerzo en prevención de accidentes en el sector de la construcción, al tiempo que incide en los fondos europeos que llegarán de Europa destinados a la rehabilitación energética de edificios, la mayoría de ellos en Asturias tienen ya su antigüedad y no vale con evaluar a primera vista los problemas que se detecten en una estructura, sino que habría que entrar a valorar los posibles daños que podría tener un inmueble con muchos años de construcción.

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT-Asturias, Nerea Monroy, señala que es intolerable que un trabajador/a pierda la vida en su centro de trabajo y es inamsumible para la sociedad asturiana. Monroy pide un pacto de estado para terminar con este problema y la creación de un juzgado específico de siniestralidad laboral para investigar a fondo las causas de los accidentes como el ocurrido en el colegio gijonés.