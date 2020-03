Los sindicatos de le enseñanza concertada piden que los docentes se queden en casa

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada en Asturias (OTECAS), José Manuel Cueto, dice que es partidario de que al personal se le facilite el teletrabajo, porque a día de hoy, practicamente todos los docentes tienen en sus casas un ordenador y fibra óptica y así estarían más protegidos para evitar contagios, porque las medidas se van a ir agravando y va a llegar un momento en que no quede más remedio. Cueto también señala que sería conveniente que la Administración diera unas instrucciones claras de funcionamiento en los centros, es decir, quien se puede quedar o quien tiene que trabajar desde el domicilio por tener hijos menores o familiares con dolencias.

El secretario general de enseñanza de CCOO de Asturias, Borja LLorente, dice por su parte, que se ha obligado a todos los trabajadores a acudir a los centros, incluido en aquellas etapas en las que es imposible trabajar a distancia, como en la educación infantil y la educación especial. Critica además que el Principado no ha dictado una instrucción clara de como se van a utilizar aquellos equipos que son de uso común, como los ordenadores, no se aclara como se van a organizar las reuniones, no está previsto que pasa con el profesorado inmunodeprimido con alguna patología, y por tanto "estamos lamentablemente en una situación de improvisación por parte de la Administración, con lo que exigimos medidas contundentes de forma inmediata". Llorente denuncia además que se obliga a los profesores a acudir a los centros educativos porque no se quieren pagar las nóminas se si trabaja desde casa, con lo que "nos están condenando a un contagio masivo".

En la enseñanza concertada en Asturias trabajan actualmente unos 2.700 docentes, que llegan a los 3.000 sumando los que ejercen en la enseñanza privada.