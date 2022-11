Los sindicatos educativos se unen contra la aplicación de la LOMLOE en Asturias

Los sindicatos ANPE, UGT, CCOO y SUATEA han convocado acciones de protesta para exigir cambios en la implantación de la nueva ley de educación, la LOMLOE, cuya aplicación se ha producido sin unos "plazos razonables" que está generando "cansancio" y "hartazgo" entre los docentes de Asturias.

Las cuatro centrales sindicales han ofrecido este martes una rueda de prensa conjunta en la que han anunciado un calendario de movilizaciones, que comenzarán el jueves con concentraciones en los centros educativos del Principado durante el recreo y que continuarán el lunes con una cacerolada en la Plaza de España, a las 17:00 horas.

Entre tanto, la consejera de educación, Lydia Espina, ha vuelto a pedir "tranquilidad", asegurando que su departamento flexibilizará "al máximo" los plazos y "multiplicará" la formación a los docentes en la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. Lo que no cambia es la obligación de que los centros presenten los criterios de calificación el próximo día 1 de diciembre, uno de los motivos de la protesta de los profesores.



Los sindicatos han reclamado a la Consejería de Educación unos plazos "razonables" de implantación de la nueva normativa, así como formación al profesorado, instrucciones, guías y modelos "claros", la reducción de la burocracia y libertad de cátedra.



"Hemos unido nuestras fuerzas para reclamar un cambio en la aplicación de la LOMLOE. La administración tiene que escuchar y reflexionar", ha subrayado el presidente del sindicato ANPE de Asturias, Gumersindo Rodríguez.



Cristóbal Puente, de UGT, ha lamentado que la normativa se está implantando de manera "absolutamente inadecuada", lo que está generando un "hartazgo de gran magnitud" entre los docentes, que exigen una aplicación de manera gradual y progresiva y una formación que permita llevar a cabo la nueva metodología.



El representante sindical ha añadido que las plantillas actuales son insuficientes para aplicar el modelo, que ha enmarcado que "cierta improvisación" por parte de la Consejería de Lydia Espina.



"No pretendamos educar como en Finlandia con los recursos de 2001, y los políticos tienen que entenderlo", ha subrayado antes de apuntar que otras comunidades están ayudando de manera "real" a los docentes en la aplicación de la LOMLOE.



A su juicio, la "tensión, ansiedad y angustia" que se está viviendo entre el profesorado en Asturias "no se percibe prácticamente en ninguna comunidad autónoma".



Por parte de SUATEA, Laura Conde ha lamentado que los docentes necesitan tiempo y formación para afrontar esos cambios en el modelo de enseñanza y ha asegurado que, al no haber criterios de evaluación "claros", el primer trimestre está generando un elevado estrés a estos profesionales.

"Se necesita más personal y eso es más inversión en educación. Sin dinero, los cambios son mucho más difíciles", ha añadido al respecto antes de denunciar el "cansancio, hartazgo y mal ambiente" que este asunto está ocasionado.



El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, ha subrayado la unión que existe entre los cuatro sindicatos para exigir estos cambios.

Educación flexibilizará plazos "al máximo" y aumentará formación a docentes

Frente a las críticas de los sindicatos, la consejera de Educación, Lydia Espina, ha pedido este martes "tranquilidad" a los centros puesto que su departamento flexibilizará "al máximo" los plazos y "multiplicará" la formación a los docentes en la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE.



"No vamos a perseguir a nadie, todo lo contrario", ha subrayado Espina en rueda de prensa tras reunirse con los comités de dirección de Infantil, Primaria y Secundaria, subrayando que la consejería "acompañará" y "ayudará" a los centros para la implantación de la LOMLOE, una ley del "siglo XXI" que supondrá "el mayor salto" que ha existido en este ámbito.



"Hemos flexibilizado los plazos desde el principio. No hay margen de que sea mayor", ha subrayado ante las críticas la consejera, quien ha pedido a las direcciones que no se sientan "agobiadas" puesto que hay tiempo y la administración les acompañará en el proceso.



La titular de Educación ha avanzado que se ha pospuesto hasta antes de la evaluación final la obligatoriedad de presentar los documentos de centros por parte de los equipamientos, esto es, las programaciones didácticas y docentes y las concreciones curriculares, mientras que los criterios de calificación se mantienen para el día 1 de diciembre.



Al mismo tiempo, ha explicado que esa misma jornada la consejería publicará un adelanto de las instrucciones de evaluación, que anticipará las "piezas clave" de las resoluciones de evaluación que ya están "en marcha".



Además, Espina ha asegurado que a inicios de diciembre se lanzará una convocatoria de formación interactiva dirigida a directores de los centros, que se replicará al resto de docentes.



También se publicarán en los próximos días vídeos informativos sobre "elementos clave" y Educastur albergará un repositorio con "situaciones de aprendizaje para que los docentes puedan usarlo y descargarlo".