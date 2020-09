Los sindicatos denuncian escasez de alimentos en las residencias del ERA

No quieren volver a experimentar lo vivido durante los meses más duros de la pandemia. Es verdad que ahora mismo no hay registrado ningún positivo ni entre la plantilla ni entre los residentes de los centros geriátricos del ERA, pero la situación, según denuncian, se está deteriorando ante la llegada de una segunda oleada de contagios este otoño. Denuncian que el último protocolo elaborado por Función Pública el pasado 20 de agosto contempla que, si fuese necesario para hacer frente a una emergencia sanitaria, los trabajadores de las residencias a quienes se les practique una prueba PCR, irán a trabajar por necesidad sin conocer el resultado de la prueba con el riesgo que eso conlleva para la propia plantilla y para los residentes. Piden por lo tanto que se agilicen las pruebas y que se refuerce además la plantilla tal y como se hizo durante los meses de confinamiento. Más personal, y que se realice un nuevo estudio de las ratios para ver las necesidades de cada prueba, además de que se valore más a los trabajadores con los complementos de peligrosidad. A esto suman además la falta de material y de EPIS. Una situación que se agrava, advierten, con el deterioro en la atención a los mayores. Y es que, alertan de que las raciones de los alimentos han descendido, así como la atención sociosanitaria a los propios residentes. Por ello, exigen que se designe a una persona o un equipo que haga un seguimiento de las contratas exteriores que se encargan de estos servicios y que a la postre va en beneficio o en detrimento de los mayores que precisan la atención, y que muchas veces no la tienen, bien por esa falta de personal o bien por la falta de material y alimentos.