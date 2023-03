Los servicios sociales de Asturias necesitan "orden y concierto" y un cambio urgente, según Melania Álvarez

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha afirmado este martes que es "imprescindible y urgente" implementar un nuevo modelo organizativo y de gestión de las políticas sociales en Asturias, que deben someterse a una "total transformación".



Así se ha pronunciado este martes en la última Comisión de Derechos Sociales del parlamento de esta legislatura, donde ha realizado un "balance positivo", con "aciertos y errores", de las medidas puestas en marcha por su departamento.



La consejera ha explicado que durante los últimos cuatro años se ha abierto una "ventana de oportunidades" para conocer las dificultades que atraviesa su departamento y, de esta forma, "ir dando pasos" en el nuevo diseño de los servicios sociales. En su opinión, no hace falta más dinero ni personal sino "orden y concierto".



"Es urgente tomar decisiones", ha apuntado antes de sostener que su equipo "dejará hecho" el "cambio de rumbo" que necesitan estas políticas en el Principado.



En su comparecencia, ha asegurado que sus objetivos no se han desviado "ni un ápice" de los marcados al inicio de la legislatura, más allá de las dimisiones por "motivos personales" de varios miembros de la consejería, como la de la gerente del organismo autónomo Establecimientos de Residenciales para Ancianos (ERA), Ana Suárez.



Asimismo, ha asegurado que si diversos colectivos han llevado sus protestas a las calles es porque se han tomado decisiones no exentas de dificultades, ha subrayado.



Álvarez ha subrayado, además, el apoyo que el Gobierno de Asturias presta a los ayuntamientos a través del plan concertado de servicios sociales, dotado con 45 millones, un 38 por ciento más respecto a la aportación de 2019.



BALANCE "POSITIVO" DEL PLAN DE CHOQUE DE DEPENDENCIA



La titular de Derechos Sociales también ha calificado de "muy positivos" los resultados del plan de choque para la atención a la dependencia, que ha permitido reducir las listas de espera en este ámbito.



A su juicio, no sólo ha mejorado la gestión del sistema, sino que ha permitido también incrementar en más de dos mil el número de prestaciones ofrecidas.



“El Gobierno de Asturias ha destinado más de mil millones a una iniciativa que repercute directamente en la calidad de vida de las personas, tanto de usuarios del sistema de atención como de sus familias”, ha precisado.



A finales de febrero, había 4.350 personas a la espera de valoración de dependencia, de las que 2.612 han presentado solicitud en los últimos tres meses, por lo que, según ha dicho Álvarez, la "lista real" asciende a 1.738.



La consejera ha comentado, además, que si los indicadores de valoración que emplea el Observatorio de la Dependencia para sus análisis no se modifican Asturias "suspenderá siempre", puesto que "penalizan" a las comunidades con mayores tasas de envejecimiento.



PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD



En la comisión, la consejera también ha destacado las medidas implementadas para paliar las demoras en las valoraciones del grado de discapacidad que, en el caso de Avilés, se ha reducido 23 meses.



Sobre esa cuestión, Álvarez ha avanzado que el Gobierno asturiano comenzará a publicar cada dos semanas el número de emisiones de certificaciones por cada centro de valoración en la comunidad, en aras de la "transparencia" y con el propósito que "todo el mundo pueda comprobar" la eficacia de las medidas puestas en marcha.



CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A LA GESTIÓN



En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé ha asegurado que "urgen cambios" en el modelo de servicios sociales de Asturias y ha advertido de que el "cúmulo" de dimisiones de la consejería evidencian que la titular del departamento "no ha sabido dirigir la orquesta".



Desde Podemos, su portavoz, Rafael Palacios, ha recalcado que el Gobierno asturiano ha sido incapaz de resolver el problema de las listas de espera de dependencia y discapacidad y no ha puesto solución al "fracaso" de las políticas de vivienda.



La diputada de Vox Sara Álvarez ha suspendido la gestión de la consejera tras los conflictos generados en los últimos cuatro años, mientras que el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha asegurado que los servicios sociales tienen un "reto muy importante" que afrontar en el próximo mandato. EFE