Los Reyes Magos de Oriente llegan en barco a Gijón

A las once y cinco de la mañana arribaba al Puerto Deportivo de Gijón la patrullera de la Guardia Civil con base en el Musel. En la cubierta tres pasajeros muy curiosos que después de un larguísimo viaje, por diferentes mares del mundo, han llegado al Principado de Asturias.

CANSADOS PERO CARGADOS DE REGALOS

Vienen un poco cansados, por los más de 10.000 kilómetros recorridos y las 12.000 millas nevagadas, pero muy contentos por ver que los niños de Gijón les están esperando con mucha ilusión. Traen algo de carbón en la bodega del barco pero en general muy buenos regalos porque los niños de Gijón y Asturias se han portado muy bien. "Tenemos carbón para algún niño que no ha hecho caso a papá y a mamá, pero la mayoría de los niños y niñas han sido muy buenos este año y tendrán grandes regalos", ha dicho Melchor.

ENCANTADOS POR EL RECIBIMIENTO

Están encantados del recibimiento ya que más de 2.000 niños les han recibido en el puerto de Gijón y 3.600 se han apuntrado para hablar con elllos en el Teatro Jovellanos. "Estamos soprendidos por la respuesta de los niños. Todos los años nos emocionan pero este año el Puerto Deportivo está lleno. Hemos tenido que navegar por las aguas interiores del puerto para poder saludar desde el barco a todos. Estoy muy emocionado y agradecido", ha reconocido Gaspar

BALTASAR MUY EMOCIONADO

El último en bajar al pantalán del puerto y uno de los más queridos, ha sido el Rey Baltasar. Es consciente del cariño que los niños y niñas tienen por él. No sabe muy bien el por qué, pero está entusiasmado. "No se si soy el preferido de los niños y niñas de Gijón. Lo que sí noto es mucho cariño y eso me emociona. Traemos muchos regalos para devolver todo ese cariño que nos dan", ha afirmado Baltasar.

POR LA TARDE LA GRAN CABALGATA DE GIJÓN

A las seis de la tarde saldrá la "comitiva real" del Colegio Begoña, en el barrio de Viesques. El recorrido de la Cabalgata de Gijón será el siguiente:

Inicio en el COLEGIO BEGOÑA: C/ Poeta Ángel González • C/ Anselmo Solar • Avenida de la Costa • Avenida de Castilla • C/ Emilio tuya • C/ Menéndez Pelayo • Avenida de la Costa • C/ San Bernardo • Plaza del Instituto • C/Jovellanos • C/ Los Moros • C/ Munuza • Plaza del Carmen • C/ Felipe Menéndez • C/ Marqués de San Esteban y final en los JARDINES DE LA REINA.





Ten muy presente el recorrido de la gran Cabalgata Real si te vas a mover en coche, por la tarde, por Gijón