Los Reyes finalizan en Asturias su gira por España

Los Reyes han culminado en Asturias la gira por las comunidades autónomas que iniciaron el pasado 23 de junio para agradecer el esfuerzo de todos los españoles en la lucha contra el coronavirus.

Don Felipe considera fundamental "trabajar unidos" para superar la crisis. "Saldremos adelante, no me cabe duda, desde la unión, la responsabilidad y la solidaridad. No hay otra manera", ha explicado durante la visita, junto a la Reina, a las instalaciones del centro de tratamiento de residuos Cogersa (Serín) donde se tratan los materiales sanitarios desechables.

"Todos nos necesitamos, independientemente de las siglas, las ideas y los programas" ha asegurado el monarca que está convencido de que "saldremos adelante".

Al igual que Felipe VI, la Reina doña Letizia ha ensalzado lo que ha aportado cada uno durante la pandemia y ha dado las gracias por su "esfuerzo e implicación" a los trabajadores de Cogersa.

Posteriormente, los Reyes se han trasladado a Gijón para visitar la exposición con la que se conmemora el 30 aniversario de la escultura del "Elogio del Horizonte", que el artista vasco Eduardo Chillida convirtió en símbolo de la ciudad asturiana.

La muestra, que se inauguró el pasado 9 de junio, está ubicada en el Cerro de Santa Catalina, en el entorno donde el artista vasco (1924-2002) situó su obra en lo alto de un acantilado frente al Mar Cantábrico.

Los Reyes han observado algunos de los paneles en los que se recogen textos y fotografías que tratan de desentrañar el sentido de la obra y divulgar la historia de la ciudad.

A continuación, han paseado por el camino que serpentea por la antigua fortaleza hasta llegar al mirador, desde donde han contemplado la espectacular vista de playa de San Lorenzo y otras partes de Gijón.

La visita con la que los Reyes cierran su gira por las comunidades autónomas se completa con una parada en el 'Museo Fernando Alonso' guiada por el piloto.