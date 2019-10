Los psicólogos son partidarios del uso del móvil en el colegio, pero como herramienta

No dedicar al uso de las tecnologias más tiempo del debido, no usarlas para alejarse de las personas que se tienen cerca y sobre todo, no caer en tentaciones de ciberacoso. Es decir, utilizar el móvil y las tablets en los centros escolares como una herramienta. Pilar Chanca, miembro de la comisión educativa del Colegio de Psicólogos recomienda el uso del móvil según las edades y las necesidades del centro educativo. Por debajo de los 2 años, el uso debe de ser cero, entre los 2 y los 6 años, lo recomendable es que no se utilice más de una hora al día, y a partir de los 6 años, iría en función de las necesidades del centro escolar.

Señala además que el ciberacoso es la lacra actual entre los jovenes. Asegura que cada vez son más los jóvenes que acuden a las consultas diciendo que les han robado fotos, incluso manipulándolas para su posterior difusión en las redes sociales.

La Facultad de Psicología acoge las V Jornadas de Psicología educativa "Cibereducación: riesgos y beneficios" . Jornada que pretende recoger las propuestas y respuestas más idóneas ante las dudas y los dilemas que la utilización de los dispositivos electrónicos suscita en nuestra sociedad.