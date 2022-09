Los promotores de primarias en Gijón entregan 675 firmas en la FSA: "es un éxito clarísimo"

El portavoz de los promotores de la celebración de primarias en el PSOE gijonés, Carlos Zapico, ha dado por cumplidos los objetivos que se habían marcado con la entrega este jueves en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA) de un total de 675 firmas, aunque prevé que la cifra aumente.

Zapico, en declaraciones a los medios de comunicación, ha opinado que el "éxito" de la movilización de los afiliados es "clarísimo", a lo que ha destacado que estos han tenido una manera de responder "muy positiva" a la recogida de firmas.

Queda aún el validar las firmas ante la Comisión Ética autonómica, a cuya reunión asistirán como representantes de los promotores de la recogida de firmas.

Zapico ha incidido en que no tiene ninguna información de que hayan llamado a alguien para que se retracte de su firma, ni nadie les dijo que se quiere retractar.

Lo que es "evidente", a su juicio, es que los militantes quieren primarias. Una vez validadas las firmas, hay un calendario establecido para la celebración de las primarias. Es por ello, que ha opinado que el resultado debería conocerse en este día.

"Son unos datos tan evidentes, que no caben sorpresas", ha considerado Zapico. Este ha señalado que cuando los afiliados piden primarias es que lo que hay, con alusión a la alcaldesa gijonesa, Ana González, quieren contrastarlo con otra cosa.

Para Zapico, quien no tenga apoyo político no debe mantenerse en la acción política, de ahí que vea que las primarias es un buen refuerzo de quien salga elegido como cabeza de cartel electoral. Eso sí, ha incidido en que será decisión de la alcaldesa el presentarse a las primarias o no.