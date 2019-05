Autonómicas 26-M: Primeros datos a partir de las 21 h.

Los asturianos pueden descargar ya la aplicación gratuita para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) que permitirá seguir en tiemopo real las elecciones autonómicas del domingo. La aplicación, que se encuentra en Apple Store y Google Play, facilitará datos de candidaturas, participación y resultados del escrutinio provisional.

Además de esta aplicación, el Gobierno de Asturias pondrá en servicio la web www.resultadoselecciones2019.asturias.es (a la que se puede acceder también desde el enlace asturias.infoelecciones.es) que ofrecerá un servicio de consulta en tiempo real en diferentes niveles: comunidad, circunscripción y municipio. El portal es accesible para los navegadores más comunes y por terminales, tanto fijos como móviles.

Aunque los resultados de las elecciones europeas no se pueden hacer públicos hasta las once de la noche, los datos de las autonómicas empezaran a salir mucho antes. A partir de las nueve de la tarde, aplicaciones y web comenzaran a ofrecer los primeros resultados. No obstante, el hecho que, esta vez, coinciden tres elecciones y, por ley, primero debe realizarse el recuento de las europeas, después el de las municipales y, por último, las autonómicas, retrasará el fin del escrutinio respecto a los comicios de hace cuatro años.

Para estas elecciones, abrirán en Asturias 615 locales electorales (14 menos que en 2015), donde se instalarán 1.573 mesas (6 menos que hace 4 años).

Están llamadas a las urnas 973.736 personas, de las que 854.971 son residentes en el Principado y 117.226 en el exterior.

Respecto a las últimas elecciones autonómicas, Asturias pierde más de 26.000 votantes residentes en el Principado, mientras aumenta en 10.633 el número de asturianos que residen en el exterior y tienen derecho a voto.

El seguimiento de la jornada electoral se desarrollará en el Palacio del Conde de Toreno, en Oviedo, donde se ha instalado el Centro de Difusión de Datos para ofrecer a los medios de comunicación acreditados diversos recursos y sistemas de acceso a la información.

La jornada del 26-M comenzará a las 08:00 horas con la apertura de los colegios electorales y la constitución de las mesas, una hora después se iniciará la votación.

Como en ocasiones anteriores, está previsto facilitar avances de participación a las 14.00 y a las 18:00, dos horas antes de que cierren los colegios y comience el escrutinio.