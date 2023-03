Los padres gijoneses llevan sus quejas sobre los comedores escolares al pleno

El pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles estudiar la puesta en marcha de nuevos modelos de gestión de los comedores escolares basados en el consumo de productos de cercanía y con cocinas propias o de proximidad para garantizar la "calidad" de la alimentación.



La proposición plenaria, presentada por el grupo municipal de Podemos-Equo y que ha sido enmendada por el PSOE, ha contado con el respaldo de todos los partidos, salvo el apoyo de Vox que ha optado por la abstención.



En la defensa de la iniciativa, la portavoz de la formación morada, Laura Tuero, se ha referido a la denuncia realizada por dieciocho asociaciones de padres de colegios públicos del municipio que han elaborado un escrito de protesta por la calidad de este servicio, que cuenta con 3.000 comensales.



Los padres han instado a un cambio de la actual empresa de concesionaria, con sede de Valladolid, por otra que ofrezca unos menús saludables, educativos y sostenibles, que estén basados en alimentos de proximidad.



En este sentido, Tuero ha advertido que los comensales "salen con hambre" del colegio, donde degustan platos "sosos", por lo que ha reclamado que se abandone el sistema de "línea fría" y se avance hacia la implantación de cocinas propias en los centros.



La concejala de Educación, Natalia González, ha defendido "explorar" nuevos modelos de gestión, si bien ha recalcado que es necesario realizar un "análisis de costes".



La edil, que ha recordado que se trata de una competencia autonómica, ha pedido que no se genere una "alarma innecesaria" sobre este asunto, dado que se hace un seguimiento del contrato con la empresa adjudicataria, que "atiende" las quejas y admite las propuestas que se realizan para que los menús sean "lo más atractivos posibles".



Por parte de Ciudadanos, la concejala Ana Isabel Menéndez ha defendido avanzar hacia un modelo de comida saludable y de proximidad, como reclama Podemos, aunque ha señalado que en una cuestión de estas características se debe "abandonar la demagogia".



Desde las filas de Foro, Montserrat López ha explicado que su grupo está de acuerdo con la proposición de la formación morada, pero está enfocada de una "manera poco rigurosa" al no tener en cuenta los espacios y el personal que serían necesarios para ejecutar la propuesta.



La portavoz del PP, Ángel Pumariega, ha pedido que se tengan en cuenta las quejas de las familias, al tiempo que ha abogado por "explorar" a posibilidad de que los centros cuenten con "cocinas más cercanas".



El concejal no adscrito Alberto López-Asenjo ha exigido que se abra una "reflexión profunda" sobre este asunto, mientras que el de Vox Eladio de la Concha ha optado por la abstención al sostener que la proposición de Podemos es un "intento de desprestigiar" el modelo actual.



En el pleno ha tomado la palabra Margarita Trasancos, madre de un alumno del colegio público Laviada, para advertir de que el servicio de comedores lleva "varios años" presentado problemas, por lo que las familias están "al límite".



En este sentido, ha explicado que los alumnos salen con hambre y que los platos son "poco apetecibles" y, además, "son ajenos a nuestra cultura culinaria", tras añadir que el menú "no satisface el gasto energético que necesita" cada menor.

"El problema radica en un sistema de alimentación industrial, en lugar de uno saludable, sostenible y pedagógico. Somos los que comemos y la alimentación forma parte del aprendizaje. Los comedores son una pieza clave para educar el paladar de nuestros hijos y fomentar habitos de alimentación saludables", ha zanjado.