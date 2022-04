Los asturianos con Covid persistente reclaman más atención: "Estamos enfermos, no nos lo inventamos"

La Plataforma Covid Persistente Asturias reclama al Gobierno asturiano más investigación y una atención médica especializada para un colectivo que, asegura, está "estigmatizado" por la falta de reconocimiento de la dolencia.

La portavoz de la plataforma, María Lorenzo, ha explicado a Europa Press cómo las personas que refieren síntomas de covid persistente se encuentran en una situación por la que, dependiendo de si el médico de cabecera cree a la persona afectada o no, reciben atención o son derivados a Salud Mental.

Este colectivo supone en Asturias 160 personas, con cinco menores de edad entre ellos. La mayoría, explica Lorenzo, son mujeres jóvenes. "No se sabe por qué son más mujeres que hombres", ha explicado la portavoz, quien reclama más estudios sobre el covid persistente.

Solicita además que se cree un registro oficial sanitario en el que aparezcan todas las personas afectadas con esta dolencia, ya que actualmente no se sabe cuántas puede haber en Asturias. La Plataforma estima que, de los más de 210.439 casos positivos que se han registrado en Asturias desde el inicio de la pandemia, el 10% desarrollan covid persistente.

"ESTAMOS ENFERMOS, NO NOS LO INVENTAMOS"

La portavoz de la Plataforma ha explicado que las personas con covid persistente sufren del estigma, ya que en ocasiones se encuentran con médicos que, o bien son "negacionistas" de la dolencia, o son "desconocedores". "Hay quienes piensan que es un invento de afectados o una exageración", ha agregado.

"Si tu médico de cabecera te cree y no te deriva a salud mental, que es algo que le pasa al 95% de las afectadas, te derivan a algún especialista si tienes suerte. Si no, te tienes que aguantar y buscarte la vida", ha explicado, recalcando que "muchos" acuden a la sanidad privada para consultas y recibir tratamientos.

Las personas con covid persistente, señala María Lorenzo, suelen referir entre 30 y 50 síntomas de los 201 reconocidos. Sin embargo, "no todos los días son iguales" ni se tiene los mismos síntomas "en todos los momentos". Los síntomas, ha agregado, abarcan dolencias de "todas las especialidades", desde problemas de coagulación dermatológicos, neurológicos, de vista, oído, gusto, olfato, huesos y músculos.

PIDEN FORMACIÓN PARA LOS MÉDICOS

Ante los problemas para diagnosticar el covid persistente, la Plataforma defiende la formación a médicos de atención primaria, medicina interna y otras especialidades, para que puedan identificar los síntomas. "Sabemos que la enfermedad avanza, pero no es excusa para que no se investigue", ha agregado Lorenzo.

"No entendemos que se diga que no existe, porque somos 160 personas que referimos síntomas muy parecidos y que no tenemos contacto previo entre nosotros", ha señalado. Por ello piden a la Sanidad y a "los políticos" que les "apoyen y escuchen", y que elaboren un registro, ya que "hay mucha gente que no sabe que tiene covid persistente y tiene los síntomas".

A su juicio, "falta información" para la ciudadanía y la comunidad médica, y faltó una "campaña de identificación y diagnóstico" para que la población sepa que, con unos determinados síntomas, pueden "tener covid persistente".

PROBLEMÁTICA POR LAS ALTAS MÉDICAS

Otra de las reivindicaciones del colectivo es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) atienda a las específicas situaciones de las personas que refieren tener covid persistente, a la hora de dar el alta médica tras un año de baja. En ese momento, el INSS realiza una investigación acerca de la capacidad del trabajador para reincorporarse.

Cuando las personas con esta dolencia llevan más de un año de baja, ha añadido María Lorenzo, el INSS "da el alta sin tener en cuenta" su situación. "Muchos pacientes cuentan en el colectivo que no les admitieron los informes de médicos privados", ha asegurado.

La evaluación que se realiza por parte del INSS, explica, "no tienen nada que ver" con lo que los afectados refieren. "Hay quienes trabajan en supermercados y no pueden estar de pie", explica, o músicos que tienen informes de neumología que acreditan "afectación pulmonar" y están dados de alta.

"No queremos no trabajar, necesitamos que se vea a cada enfermo de manera individual, que se valore a cada uno, y si se necesita prórroga de 6 meses para una mejoría, se dé", defiende, para después reclamar "comprensión". "Estamos enfermos, no nos lo inventamos", zanja.