Los ovetenses se animan en las terrazas

Podríamos pensar que con el cierre perimetral del municipio y con las restricciones impuestas en la hostelería y el comercio, los ciudadanos se contagiarían de esa psicosis y, al igual que el miércoles, salieran menos a la calle, pero no, parece que, a pesar de algún chubasco muy débil, y luciendo el sol, la gente se ha echado a la calle, y sobre todo, a ocupar las terrazas en bares y cafeterías. Y es que, la mayoría de los locales hosteleros que disponen de terraza, han abierto sus puertas porque la situación es muy complicada y muchos no se pueden permitir el lujo de quedarse en sus casas. Es el caso de Maite, regenta la vinatería Rezeta-Cantina, tiene una terraza pequeña, pero a pesar de todo está dando servicio; hay que seguir, hay que comer todos los días, no nos queda otro remedio. Emilio regenta el restaurante Calín; no puedo abrir, porque nosotros no tenemos terraza y no podemos servir dentro, dice lamentándose de la situación. Andrea propietaria de la cafetería Friends dice que yo no me puedo quejar porque tengo una terraza muy amplia, y otra gente no la tiene.

En la calle, los ciudadanos, resignados y aceptando una situación que ya pesa mucho. Hay quien se queja de que personalmente lo lleva muy mal porque no te dejan salir a ningún lado, estás cerrado, otro jubilado nos apunta a que aburre uno mucho, una señora a la que encontramos cuidando a sus nietos en un parque nos dice que lo llevo muy mal, más por los trabajadores, por las cafeterías.

En el mercado del Fontán, uno de los pulmones comerciales de Oviedo, que habitualmente bulle de gente, los puestos del mercadillo son los mismos y el ambiente no ha variado. Muchas personas dándose un paseo y aprovechando para comprar algún artículo o para tomarse un café o una caña en la terrazas que tienen ubicadas los bares de la plaza.