Los niños del colegio Santa Teresa le piden a Canteli más seguridad para el entorno del centro

Los niños de Segundo de Infantil y de Sexto de Primaria del Colegio Santa Teresa de Oviedo tomaban este lunes el salón de plenos delAyuntamiento de Oviedo para hacer oir sus peticiones en materia de seguridad en torno al centro educativo. Ante la presencia del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, y del segundo teniente de alcalde y concejal de Interior, Mario Arias, los pequeños además de ocupar los sillones de los concejales de la Corporación, también se sentaban en la mesa presidencial desde la que el alcalde preside los plenos municipales.

Alertan de la falta de seguridad que cada día afrontan para acudir a las aulas. Micrófono en mano, uno de ellos interrogaba al primer regidor ¿"alcalde, sabe lo que ocurre en nuestro colegio", "no, dímelo tú", contestaba Alfredo Canteli, "coches mal aparcados", señalaba muy vehemente uno de los pequeños. Pero no se quedaron ahí las peticiones. "No tenemos por donde pasar", apuntaba otra niña de Infantil, "quiero bolardos para pasar", decía un tercero.

Los alumnos del colegio Santa Teresa se han implicado en una campaña de seguridad vial. Una iniciativa que forma parte de Desing for Change, un proyecto de aprendizaje-servicio mediante el que los pequeños buscan problemas en su entorno, como es el caso de la seguridad vial, y la manera de solucionarlos.

Ahora solo queda que el alcalde de la ciudad tome cartas en el asunto y soluciones este problema para evitar algún accidente en el entorno del colegio. En declaraciones a los medios, y ante los propios niños, Alfredo Canteli, se comprometía a acudir en persona a la zona parabuscar una solución a estas demandas que complican cada vez más el acceso al centro escolar. Y no solo en este colegio, es casi el pan de cada día en muchos colegios del municipio.