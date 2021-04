Los motivos por los que Asturias relaja las restricciones

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha explicado este jueves los motivos por los que su Gobierno ha decidido flexibilizar las limitaciones de horario y las restricciones a sectores como la hostelería o el turismo.

El jefe del Ejecutivo asturiano explica que fueron "muy restrictivos durante el periodo festivo para no repetir los errores de Navidad". El fin de la Semana Santa es una de las motivaciones de la decisión que ha tomado el Principado a propuesta de expertos y técnicos de Salud Pública.

La otra es el cambio de horario: "Necesariamente afecta a nuestro comportamiento vital, sumado a que estamos en la primavera y nos adentramos en el verano. El cambio horario afecta necesariamente a la normativa aplicable y es una cuestión de pura lógica adecuar las normas", ha explicado Barbón.

Por último, un consejo general: evitar las situaciones en las que, en un espacio interior, nos quitamos la mascarilla con no convivientes, pues son las de mayor riesgo de contagio.

Priorizar el uso de exteriores.

No olvidemos que con el coronavirus, el riesgo cero no existe (y5)