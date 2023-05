Los mejores momentos del debate electoral en Asturias

Las críticas al presidente del Principado y candidato del PSOE a la reelección, Adrián Barbón, han marcado el único debate de la campaña autonómica, en el que los cabezas de lista le han reprochado su triunfalismo, los incumplimientos en materia de infraestructuras, la falta de medidas para frenar el declive demográfico y los problemas en sanidad.



Barbón ha sacado pecho de su gestión de los últimos cuatro años en el debate, organizado por la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), en el que no se han aclarado los posibles pactos que pueden determinar la formación del próximo Gobierno.



Los retrasos en la llegada de la alta velocidad, el estado de las carreteras y la red de cercanías, la pérdida de población, las listas de espera sanitarias y el estado de la Atención Primaria han concitado los ataques hacia el presidente asturiano, que ha tenido que hacer frente también a las críticas del PP, Cs, Foro y Vox por la presión fiscal de la comunidad.



LA OFICIALIDAD SUBE EL TONO DEL DEBATE



El debate ha subido de intensidad cuando se ha abordado la posible reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la oficialidad del asturiano, punto en el que Barbón -único candidato que repite en estos comicios- ha apostado por su reconocimiento "estutario y constitucional", mientras que Podemos e IU han afirmado que la próxima legislatura debe aprobarse este reconocimiento.



Para el cabeza de lista del PP, Diego Canga, la oficialidad "no es una prioridad", al igual que para Vox, formación que ha advertido de que es una "imposición", mientras que Foro ha defendido que "cualquier persona que quiera usar la llingua lo pueda hacer" y quien no quiera no se vea "obligado a usarla".



BARBÓN DEFIENFE SU GESTIÓN Y CANGA LE ACUSA DE VIVIR DE LA POLÍTICA



En el debate, Barbón ha desgranado muchas de las medidas impulsadas en una legislatura "compleja", en la que "hay más empleo y menos paro", y en la que ha alzado la "voz" ante el Gobierno central para defender los intereses de Asturias.



De cara al 28 de mayo, el presidente ha asegurado que si se produce la desmovilización del voto progresista hay una "seria amenaza" de que se concentren los apoyos en la "extrema derecha" de Vox y que esta formación pueda dirigir las políticas del próximo Ejecutivo.



"Si hay un tripartito, bajaremos a segunda B", ha alertado, por su parte, el cabeza de lista del PP, quien ha advertido de las consecuencias que tendría para Asturias un Gobierno formado por PSOE, Podemos e IU, frente a su partido que traería el "aire fresco" al Principado.



Canga, que ha prometido bajar impuestos en sus primeros cien días de gobierno, ha lanzado duras críticas a Barbón, con quien ha protagonizado algunos de los enfrentamientos más acalorados del debate al acusarle de ser un "vividor de la política" y por llevar a la región al "estancamiento".



CS SE VE "DECISIVO" Y PODEMOS CRITICA LOS PROBLEMAS EN SANIDAD



Desde Ciudadanos, su candidato autonómico, Manuel Iñarra, ha asegurado que su partido será "decisivo" tras las elecciones y ha prometido, de cara a posibles pactos, que estará "en el lugar que garantice a los asturianos una vida mejor".



La cabeza de lista de Podemos, Covadonga Tomé, ha lamentado que las medidas del Gobierno de Barbón hayan situado a Asturias como una "comunidad de tercera", con problemas en su sanidad pública que han llevado a la calle a profesionales y usuarios "como nunca se había visto antes".



ZAPICO QUIERE UN GOBIERNO "PLURAL" Y FORO Y VOX VEN UN FRACASO LAS POLÍTICAS DEL PSOE



Por parte de Convocatoria por Asturies, Ovidio Zapico ha ofrecido "diálogo" para que el próximo Gobierno tome como modelo la coalición que conforma el Ejecutivo central, de manera que sea "plural" y "sume más izquierda", dejando de lado los lobbies empresariales.



"Las soluciones a nuestros problemas no van a venir del PSOE o del PP. Los diputados de Foro tienen que ser decisivos, ese es el verdadero voto útil", ha dicho el candidato de Foro, Adrián Pumares, quien ha asegurado que los futuros pactos que su formación alcance deberán tener como base su programa electoral.



También ha lanzado duras críticas la cabeza de lista de Vox, Carolina López, quien ha alertado de que el PSOE es la "verdadera amenaza" para Asturias y sus políticas están "arruinando" una tierra que solo puede cambiar si su partido gobierna.



El debate, dividido en cinco bloques temáticos a los que se han añadido un minuto inicial y otro final, ha tenido una duración aproximada de dos horas y media y ha sido presentado por el director de Informativos, Nacho Monserrat, y por la periodista Natalia Alonso.