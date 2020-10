Los médicos temen el colapso sanitario en Asturias

“Nos ha vuelto a pillar el toro”. Así resumen los médicos la situación sanitaria del Principado. El presidente de la sección de atención especializada del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, ha denunciado en COPE que la Consejería de Salud centró los esfuerzos en prevenir los contagios durante el verano pero “no reforzó los hospitales suficientemente” para poder afrontar un contagio rápido con numerosos casos en poco tiempo”, tal y como está ocurriendo en esta segunda ola. “Hay una carencia brutal de médicos y los medios son más o menos los mismos”.

Asturias ha superado ya el pico de pacientes ingresados en abril y la ola sigue creciendo. Vidal ha advertido de que “si en dos semanas no doblegamos la curva, los hospitales se van a saturar y estaremos bastante peor que en los momentos más críticos de la pasada primavera”.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha puesto ya en marcha la Unidad de Cuidados Intensivos que habilitó el pasado mes de abril en los vestuarios de la zona de docencia pero que no llegó a utilizar entonces. De momento, está siendo recibiendo enfermos que no tienen COVID-19. El HUCA también está habilitando nuevos espacios para acoger a pacientes y ha tenido que suspender operaciones y consultas programas. “Ahora hay que dedicar todos los esfuerzos al COVID, no queda más remedio que suspender lo que no esa urgente e inaplazable”. Los hospitales de Cabueñes (Gijón) y el Valle del Nalón (Langreo) ya tienen saturadas sus Unidades de Cuidados Intensivos. La del Hospital San Agustín (Avilés) está rozando el lleno.

Ante esta situación, el Servicio de Salud del Principado (SESPA) ha empezado a suspender hasta diciembre los descansos pendientes del personal sanitario.