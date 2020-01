Los médicos de atención primaria piden más contratos y calidad

El Centro de Salud de Contrueces en Gijón ha sido el último escenario donde la Plataforma "Atención primaria en marcha" ha vuelto a pedir un respeto para los profesionales sanitarios y por extensión para los pacientes. Piden la contratación de más médicos para los centros de salud y que puedan estar, al menos un año, en el mismo ambulatorio destinados "No es normal que en un contrato de un año con el SESPA un mes te toque en Gijón, otro en Luarca y al final te tengas que ir al Cangas de Narcea. En atención primaria es clave el conocimiento del paciente y muchas veces los propios enfermos nos dicen que han tenido tres médicos diferentes de cabecera en un mismo año. Así la calidad de la sanidad en Asturias cae por los suelos". Lo dice Natalia Iglesias, portavoz de la Plataforma "Atención primaria en marcha", médico de familia y adjunta del servicio de urgencias en el Hospital de Cabueñes.

11 días para conseguir cita Centro de salud de Contrueces en Gijón

La situación de la sanidad asturiana tiene diferentes problemas pero el ejemplo del Centro de Salud de Contrueces en Gijón es un caso revelador de la grave situación que se vive en Asturias. Ahora mismo se necesitan diez u once días para conseguir una cita en el médico de familia. Según la Portavoz de la Plataforma "Atención primaria en marcha" es una situación inaceptable "Contrueces estos días estaba a mitad de consultas. Y la gente estaba diciendo que llaman para pedir citas y se las dan con 10 y 11 días. Esto es totalmente insostenible. Pedimos una atención primaria de calidad y eso implica invertir en atención primaria, que no se está haciendo, y en crear equipos de atención primaria completos y estables. No estar cambiando cada 15 días el destino de los profesionales".

La Plataforma "Atención primaria en marcha" anuncia que seguirá concentrándose por la defensa de la calidad de la sanidad en Asturias delante de diferentes centros de salud y hospitales del Principado.