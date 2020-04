Los libreros de Oviedo dan por perdida la mitad del año

El sector de las librerias es otro de los sectores que está sufriendo de una manera significativa los efectos negativos de esta crisis sanitaria. Se trata de un ramo, el de los libreros, que fidelizan de una forma especial a los clientes, por lo que, en estos tiempos que corren el golpe está siendo durísimo, hasta el punto de que desde LibrOviedo, asociación de la que es presidenta Mar Prieto, dan por perdido el primer semestre del año con una caída en las ventas del 85%. La suspensión de LibrOviedo, que este año se celebraría entre el 8 y el 17 de mayo en la Plaza de Trascorrales en XXVIII edición, y la suspensión del Día del Libro, suponen un varapalo muy grande del que va a costar recuperarse. No obstante, desde la asociación, su presidenta, traslada la intención de celebrar el Día del Libro el próximo 23 de junio así como LibrOviedo durante el mes de octubre, en un día todavía por determinar. Con el emblema "vamos a pasar página", Mar Prieto, señala que "queremos darle a la población un Día del Libro". "Corren malos tiempos para el sector", asegura Mar Prieto, y "me consta que todos van a intentar mantener activos sus negocios, por lo que no me consta ningún cierre a día de hoy".

Los libreros son conscientes además de que hay que adaptarse a la nueva situación por lo que las librerias de Oviedo ya están trabajando para integrarse en la plataforma a nivel nacional todostuslibros.com para que los clientes puedan acceder a los fondos de libros y en función de lo que busquen, acercarse a la librería más cercana. La intención es integrarse en esta plataforma a finales de año.