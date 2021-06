Los institutos asturianos volverán a abrir sus cafeterías el próximo curso

Al menos 36 institutos asturianos volverán a contar con cafetería el próximo curso escolar, según ha adelantado la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, que espera poder adjudicar los contratos antes de que acabe el año.

Tras reunirse con la asociación de cafeterías de instituto, que por culpa de la pandemia han permanecido cerradas desde marzo del pasado año, la directora de Educación ha señalado que los pliegos con las bases ya se han trasladado al servicio de contratación de la Consejería y que su intención es que se liciten durante el primer trimestre del curso escolar para que puedan abrir cuanto antes.

Espina ha trasladado a los portavoces del colectivo que desde la Consejería de Educación "entendemos y lamentamos la situación que están atravesando estas familias, que llevan más de un año sin poder abrir". "Este curso no fue viable compatibilizar su actividad con las exigentes medidas higiénico-sanitarias que tuvimos que adoptar para que nuestros centros fuesen lo más seguros posibles, como así han sido", ha insistido.

En principio, las direcciones de 36 de 65 centros educativos ya han trasladado su interés por reabrir las cafeterías, mientras que otras han señalado que no lo harán porque esos espacios están siendo utilizados como aulas o considerar que no es necesario. Espina ha incidido en que los nuevos pliegos, que tienen en cuenta la situación generada por la pandemia, no están diseñados para favorecer la adjudicación a grandes grupos o empresas para que se hagan con su explotación.

"Durante la reunión, hemos explicado a los portavoces de la asociación cómo son los pliegos y hemos intentado clarificar todas las dudas que nos han expresado", ha añadido la directora general, que ha precisado que los servicios jurídicos han elaborado estos pliegos de tal modo que el servicio pueda seguir prestándose de forma similar a como se hacía hasta el estallido de la pandemia, pero con nuevas medidas higiénico-sanitarias.