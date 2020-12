Los hosteleros vuelven a salir a la calle este viernes para protestas contras la medidas del Pirincipado

La patronal de hostelería, Otea, convoca una nueva concentración para este viernes, 11 de diciembre, a las doce del mediodía en el Paseo de los Álamos, en Oviedo para mostrar su indignación por las medidas adoptadas por el Principado para el sector y decirle a Adrián Barbón que se siente a negociar con ellos. El presidente de Otea, José Luís Álvarez Almeida, asegura que el gobierno asturiano quiere cerrar los negocios, lo que debería de ir acompañado de un paquete de ayudas para el mes de diciembre y, llegado el caso, para el mes de enero. Almeida tiene claro que con estas condiciones muchos pequeños negocios echarán el cierre. Ha recordado además que la consejera de Cultura y Turismo, Berta Piñán, estuvo de acuerdo en ocho de las nueve medidas que en su momento presentaron al ejecutivo regional y ahora ha cambiado el discurso. Medidas que, Almeida recuerda, pasan por los dos metros de distancia entre mesas, seis personas en cada una y el fin de las cenas a las once de la noche, para proceder al desalojo a las once y media y el toque de queda a las doce de la medianoche. Insiste en que el sector no es foco de contagios porque las medidas higiénicosanitarias se han llevado a rajatabla desde el principio, y el Principado les está responsabilizando. Referencia también para el ocio nocturno, del que viven unas 1.000 familias en Asturias y que lleva nueven meses cerrados. Con todo esto, el presidente de la patronal hostelera apela al compromiso del gobierno asturiano y apela al diálogo para reconducir la situación porque con la excusa sanitaria, quieren cerrar la hostelerìa. Recuerda además que en el 95% de los establecimientos trabajan entre una y tres personas.