Los hosteleros responden a la ministra de Sanidad: En Asturias ya se cumple la normativa anti – tabaco

A los hosteleros asturianos no les ha gustado nada la propuesta que lanzaba el lunes desde Gijón la ministra de sanidad, María Luisa Carcedo: Endurecer la prohibición de fumar en las terrazas y locales públicos. La ministra de Sanidad se quejaba de que la normativa actual no se esta cumpliendo y se mostraba preocupada por el repunte en el consumo de las llamadas drogas legales, como el alcohol y el tabaco, y su correlación con el aumento de los casos de cáncer, especialmente el de pulmón en mujeres.

Sin embargo, el presidente de la patronal OTEA rechaza las acusaciones de la ministra. En declaraciones a COPE, José Luis Álvarez Almeida asegura que Asturias es una de las comunidades donde ya se cumple con mayor rigor la normativa actual y considera que sería “un nuevo mazazo” para los establecimientos hostelero ampliar la prohibición de consumo de tabaco: “Lo que no se puede hacer es soplar y sorber a la vez. Sin quieren acabar con esto lo que tienen que hacer es prohibir el tabaco. Lo que no pueden hacer es estar permitiendo a los españoles fumar y, después, ahora aquí si fumas, ahora aquí no fumas”.

Almeida recuerda que la normativa anti tabaco ya sufrió varios cambios y las reformas realizadas por muchos establecimientos no sirvieron luego para nada: “No nos pueden estar machacando constantemente, una y otra vez”. Pese a todo, se muestra conciliador y apela a la “sensatez” de la ministra para que se apliquen normas “que nos permitan conjugar la sanidad, la salud y el ocio”