Los hosteleros reivindican una reapertura en condiciones, o sino que lleguen más ayudas

Más de 400 hosteleros llegados de toda Asturias se han vuelto a concentrar, una semana después, en el Paseo de los Álamos, en Oviedo. Han acudido a la llamada de la patronal del sector OTEA, después de las restricciones para la reapertura de los negocios anunciadas el pasado miércoles por el Gobierno del Principado. Muchos de ellos señalan que van a reabrir para dar servicio a los clientes y para ir cubriendo algunos gastos, aunque asumen que los ingresos no van a cubrir, ni de lejos, las pérdidas que van a continuar sufriendo. Otros con negocios pequeños no van a reabrir porque no les compensa, y los hay que todavía echan cuentas y no tienen claro que determinación tomar. Es el caso de Elena Rodríguez, nos contaba que la situación es malísima y sin visos de poder arreglarlo. Elena tiene un restaurante en Oviedo con tres plantas y capacidad para cien comensales, con las nuevas restricciones y tirando de metro, no puede acoger a más de veinte, por no hablar de las cenas. Dice que hay que valora muchas cosas antes de poder reabrir. Dice que lo único que quiere el sector es trabajar, y si nos tienen que cerrar, que nos echen una mano. Evelio Sánchez tiene un restaurante en Luarca y dice que la situación es crítica y encima con estas nuevas medidas nos condicionan aún más. Esperaba unas mejore ayudas para el sector porque las que ha puesto en marcha el Principado no son suficientes. Evelio, no obstante, dice que va a reabrir porque tenemos que vivir y tenemos que comer.

Desde la patronal, su presidente, José Luís Álvarez Almeida, insiste en que el Gobierno tiene que hablar con nosotros para poder tener una viabilidad económica porque con las medidas impuestas hace que sea inviable poner en marcha un negocio. Almeida añade que si el Principado cree que el sector tiene que cerrar, debe de habilitar otro paquete de ayudas. A este sector nadie lo va a acallar, pese a quien le pese, sentencia Almeida.