Seguridad Ciudadana advierte de que no consentirá aglomeraciones a las puertas de los bares ovetenses

De momento, hasta el próximo 18 de noviembre el Principado no va a permitir la puesta en marcha de los servicios no esenciales. En ese paquete entra el sector hostelero, uno de los más señalados como causa de los contagios, aunque los hosteleros insisten que ellos no son el foco y se les está demonizando injustamente. Parecía que la posibilidad de poder utilizar las terrazas durante esta época otoñal y durante el invierno podría dar un poco de aire al sector. Ahora, con las nuevas restricciones ante el aumento de contagios, el golpe vuelve a ser importante. Toca reinventarse, como vienen haciendo muchos sectores desde que comenzó la crisis sanitaria, y los hosteleros buscan resquicios para poder sobrevivir, al menos, cubrir gastos en la medida de lo posible, y , sobre todo, no quedarse en casa de brazos cruzados sin hacer nada y "dándole vueltas a la cabeza inutilmente". Muchos de ellos en Oviedo han decidido instalar a las puertas de sus establecimientos unas mesas a modo de barra para servir café, pinchos y menús para llevar a casa y así seguir atendiendo a aquellos clientes que continúan trabajando y habitualmente hacen un parón a media mañana para tomarse un refrigerio. Al principio, las autoridades no contemplaban esta opción, pero en Oviedo la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha "levantado la mano", aunque con matices, porque en algunos locales se aplica la "picaresca", es decir, los clientes entrar dentro del local para llevarse el café o el pincho, incluso servidos en las tazas habiatuales. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, advierte de que lo que se trata es de recoger el café y el pincho y tomarlos en un banco del parque San Francisco, o donde quiera el cliente, pero no quedarse en la cola ni en las inmediaciones del local porque se forman aglomeraciones. José Ramón Prado advierte de que sí los agentes de la Policía Local detecta estas conductas, habrá sanciones.