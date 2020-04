Los hosteleros de Oviedo se ponen en "pie de guerra" ante las medidas de desescalada anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Confían en que se recapacite y se de marcha atrás porque la propuesta del Gobierno central acabaría con el sector. El propietario del restaurante El Tizón, Daniel Gómez, habla de medidas improvisadas, medidas que son una broma. Daniel Gómez añade además que es falso que estas medidas hayan sido consensuadas con el sector. "En mi caso, tengo ocho empleados que tendría que rescatar del ERTE para dar servicio a un 30% de la terraza, con lo cual sería inviable". El propietario de este conocido restaurante ovetense apuesta por una reapertura escalonada, con reducciones de aforo hasta que haya una vacuna, además de un rescate paulatino del personal afectado por el ERTE. "Abrir en estas condiciones es echarnos a los leones", asegura.

El caso de Iván Villar, propietario del restaurante Gran Vetusta, es más sangrante, si cabe. Tiene sólo seis mesas en la terraza, con lo que, si se atiene a la normativa del Gobierno, sólo podría abrir 1,8 mesas,osea, una mesa. "Es una tomadura de pelo y se están riendo de nosotros a la cara, no tienen ni idea de lo que es un local de hostelería", asevera Iván Villar. Lo importante para Villar es como se deben de abrir los negocios, con que medidas. Señala que "en estas condiciones vales más no abrir". Añade que el próximo día 11 de mayo no tiene previsto abrir su negocio porque sería perder más dinero del que ya se pierde con el establecimiento cerrado. "Lo que están haciendo es sentenciar al gremio", concluye.