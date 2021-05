Los hosteleros llevan a los tribunales las nuevas medidas cuatro plus

El comité ejecutivo de la patronal hostelera Otea ha acordado este lunes recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la Resolución de Consejería de Salud de 5 de mayo de 2021, que recoge el nuevo sistema de medidas 4+ a aplicar en los concejos que presenten una situación de riesgo extremo por la alta incidencia de coronavirus.

Según señalan desde Otea, la resolución establece las nuevas medidas restrictivas a aplicar en los municipios en los que se declare el nivel de alerta 4+ tras la finalización del estado de alarma y, entre otras medidas, contempla la posibilidad de cerrar los alojamientos. Esta posibilidad, recogida en el capítulo 8 del Anexo II de la citada resolución, junto con el resto "serán aplicables de manera individualizada para cada concejo afectado" y, por tanto, algunas de ellas podrán no ser de aplicación.

Según Otea, esta posibilidad sitúa al sector del alojamiento, como casas rurales, campings u hoteles ante "una total discrecionalidad" del Principado a la hora de aplicar una u otra medida 4+. En el concejo de Llanes, cuya situación de alerta 4+ acaba de ser prorrogada, el Principado determinó no incluir el capítulo 8 que recoge el cierre de los establecimientos de alojamiento en la resolución concreta que prorrogaba el nivel 4+ en el concejo, pero ello no supone que no pueda hacerse en un futuro en este u otro territorio, de ser acordado por la Consejería de Salud, señalan desde Otea.

La patronal ha convocado por este motivo una protesta en Llanes, que ha sido respaldada por los ciudadanos. Frente al Ayuntamiento aplaudían a vehículos de profesionales vinculados con la hostelería que iban desfilando. "Ni está justificado, ni está motivado y además, carece de toda explicación, el que, en uno u otro concejo declarado en situación 4+ se aplique la medida de suspensión de los alojamientos", señalan desde Otea.

En la concentración, el presidente de Otea, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que el Gobierno asturiano lo está haciendo bien en la apertura que tiene diseñada, pero ha habido "algún fallo" que hay que corregir rápidamente. "No estamos en contra del Gobierno, estamos en contra de esa medida", ha aclarado. Que la resolución incluya la posibilidad del cierre de los alojamientos supondría "un caos" para el sector y generaría incertidumbre para el turismo. Además, el empresario ha subrayado la necesidad de dar una salida al ocio nocturno y que puedan abrir esos establecimientos con los protocolos que sean adecuadas.

EL PRINCIPADO REITERA QUE NO HA HABIDO CIERRES EN LLANES

El Gobierno de Asturias, sin embargo, ha informado en las últimas horas que la declaración del nivel 4+ no conlleva el cierre de los establecimientos hoteleros en Llanes. El Ejecutivo explica que la Consejería de Salud ha adaptado su estrategia de actuación para el control de la pandemia, basada en indicadores de riesgo y criterios demográficos, a la nueva situación jurídica que conlleva el fin del estado de alarma y que esa adecuación se traducirá, por ejemplo, en una aplicación aún más precisa de las limitaciones previstas en el nivel de riesgo 4+, que podrán llegar a acotarse a localidades o incluso barrios.