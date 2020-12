Los hosteleros indignados con las restrictivas medidas del Principado

Decepción e indignación; son las dos palabras que podrían definir el estado de ánimo del sector hostelero después de las medidas anunciadas por el Gobierno asturiano: reapertura el próximo lunes, día 14, con no más de cuatro personas por mesa y dos metros entre sillas, el interior deberá de continuar con una correcta ventilación, nada de utilizar la barra y el ocio nocturno y las fiestas privadas siguen prohibidas. Con estas medidas, y aunque se retrasa el toque de queda de las diez a las once de la noche, desde la patronal OTEA, su presidente José Luís Álvarez Almeida, habla de falta de valentía por parte del Gobierno del Principado y de encierre encubierto para el sector. Almeida señala que esa valentía hay que llevarla hasta el final. El presidente de los hosteleros califica de tomadura de pelo el hecho de que 45.000 familias se tengan que enterar por los medios de comunicación de estas medidas. Almeida dice que retrasando el comienzo del toque de queda sólo una hora estamos matando las cenas de muchos bares y restaurantes, se pregunta además si el bicho es más malo a las ocho de la tarde que a las doce de la noche o si los clientes se comportan de manera distinta a las once u once y media de la noche. El presidente de OTEA apela al sentido común para que el sector pueda subsistir adoptando ciertas medidas sanitarias, pero no podemos admitir un cierre encubierto. Incide además en que si el sector tiene que cerrar, se habiliten ayudas para el mes de diciembre porque no nos vale la promesa de que en los presupuestos que tienen aprobar los partidos políticos habrá cien millones de euros, si este Gobierno quiere ayudar al sector, que lo haga ya.