Los hosteleros del ocio nocturno piden la supresión de todas las restricciones

Otea ha reclamado este viernes el cese de las restricciones en los locales de ocio nocturno ante la buena situación epidemiológica de Asturias y ha denunciado el agravio comparativo frente a otras autonomías que con peores expectativas mantienen más actividad en estos establecimientos.



En un comunicado, la patronal asegura que el ocio nocturno se está viendo perjudicado por unas restricciones que no se entienden a la vista de los datos que, a fecha de ayer, jueves, reflejaban que el 83,13% de la población y el 91,57% de la población diana está vacunado y los niveles de alerta global, transmisión y asistencial se sitúan en nivel 0 de 4.



Por ello no se explica que los locales de ocio nocturno, que cerraron desde mediados de julio hasta el pasado 7 de septiembre, sigan con restricciones que lastran su recuperación.



Otea pide que los representantes políticos no se basen única y exclusivamente en los criterios de Salud que responden a aspectos de prevención de salud y reclama que se evalúen también otros aspectos como el económico.



La patronal aprecia un trato discriminatorio frente a otras comunidades autónomas que cuentan con peores cifras de contagios y están permitiendo la apertura de sus locales nocturnos y cita, entre otros casos, los de Castilla y León o Castilla La Mancha.



Entre otras medidas de prevención, Otea propone medidores de CO2, un sistema de ventilación o renovación de aire, recomendación de contar con un registro de clientes, un aforo máximo de 10 personas por mesa en exteriores y también en interiores distribuidos alrededor de una mesa o agrupando varias, bien sea sentados o de pie.



Además, reclama la reapertura de las barras para servicio y consumo, así como las pistas de baile, con uso de mascarilla y garantizando una superficie por persona de 2,25 metros cuadrados.



A estas peticiones se suma la reivindicación de que el horario de cierre sea el que resulte de su licencia de apertura.