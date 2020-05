Los hosteleros dan la bienvenida a la ampliación del aforo al 50% en el interior

La hostelería se va desperezando paulatinamente. Del cierre de los establecimientos debido al confinamiento en las semanas más duras de la pandemia, se pasó a la apertura de las terrazas en un 30%, no era suficiente para la mayoría que optaron por continuar con los negocios cerrados. La ampliación de los espacios exteriores al 50% y la posibilidad de ampliar el espacio para ubicar más mesas y sillas parece que fue animando a los hosteleros, y también a los clientes que, tímidamente, se acercaban a tomar un café o una cerveza. Pero no era suficiente, y casi la totalidad de los empresarios mantenían a sus trabajadores en un ERTE. La posibilidad de acceder al interior de los locales, primero con un aforo del 40%, y posteriormente del 50%, tras la aprobación del Consejo de Gobierno del Principado, parece que está aliviando a algunos establecimientos, aunque hay quien piensa que no es suficiente, porque lo ideal sería poder contar con todo el aforo manteniendo las distancias de seguridad. Es el caso de Juan que regenta una cafetería en Oviedo; es partidario de suprimir las restricciones de aforo. Sin embargo, José dice que le parece bien que se haya ampliado al 50% el aforo en el interior de bares y cafeterías, poco a poco iremos recuperando, argumenta, además de que hay trabajadores que van a poder salir de los ERTES. Eduardo, coincide en que el 50% me parece bien, ya que tenemos que ir piano, piano porque no sabemos lo que va a pasar. No podemos salir todos en avalancha porque sería peor. En todo caso, los establecimientos hosteleros van recuperando la actividad, al menos, aquellos que han levantado la persiana, porque nos hemos encontrado algunos que no piensan abrir hasta que Asturias entre en la fase 3.