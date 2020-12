Los hosteleros de Asturias toman el centro de Oviedo ahogados por la situación

Deelgación de Gobierno en Asturias había prohibido la manifestación de los hosteleros en Oviedo debido a la situación sanitaria y para garantizar las medidas de seguridad, los hosteleros lo cumplieron, pero nada les impidió concentrarse en el Paseo de los Álamos de la capital asturiana cortando el tráfico en la calle Uría en su entronque con la calle Fruela. Más de 1.500 personas, según la Policia Nacional, del sector hostelero, del comercio, del sector cultural, del taxi....si dieron cita bajo la lluvia y la nieve que por momento caía en Oviedo. Llegaron de prácticamente toda Asturias para clamar por la reapertura de sus negocios y la falta de ayudas. Ahogados por los pagos, por las deudas y sin ningún ingreso en caja, muchos están viendo como sus negocios se van a pique, paradójicamente, en uno de los meses más importantes del año para el sector. La gente tien familia, fíos, una casa, y ni ayudas ni nada, nos decía alguno. Señalan que esta situación ya está pasando de castaño oscuro, necesitamos que abran ya porque sino la mitad de los negocios tendrá que cerrar, aseveraba otro hostelero.

Vídeo

El presidente de la patronal Otea, José Luís Álvarez Almeida, y desde una carpa ubicada a tal efecto se dirigía a todos los presentes acompañado de representantes de otros sectores y de representantes políticos del PP, allí estaba la portavoz parlamentaria, Teresa Mallada, de Vox, con la presencia de Ignacio Blanco, así como de concejales y diputados de ambas formaciones políticas. Almeida, declaraba a los medios de comunicación que este sector se reivindica y no puede seguir cerrado porque hay gente que lleva sin cobrar meses. Almeida señalaba además que las declaraciones del presidente del Principado, reconociendo que los cierres perimetrales no surtieron el efecto deseado, nos dan miedo y espera que no se equivoque con el cierre de la hostelería produciéndole la misma sensanción.