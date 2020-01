Los hermanos que evitaron una violación en Gijón: "No nos los pensamos dos veces, fuimos a por él"

Los hermanos Javier y David Espasandín no se lo pensaron dos veces el pasado domingo, cuando a eso de de las diez de la noche escucharon unos gritos que salían de entre dos coches que estaban aparcados en la calle Puerto de Cerredo en el Polígono de Pumarín, en Gijón. Salieron del portal de su domicilio y reaccionaron instintivamente. "escuchamos un lamento, parecía un perro pero rápidamente oímos socorro y nos fuimos al lugar y nos encontramos a un hombre que trataba de asfixiar a la mujer con los pantalones medio bajados", han contado en una entrevista en COPE.

Los dos hermanos reaccionaron como un equipo y lograron atender a la chica y salir detrás del agresor para que fuese detenido. "Estaba un vecino con nosotros y él fue el que se quedó con la chica. Nosotros le seguimos hasta el Parque de Moreda. Mi hermano que corre más fue detrás de él y yo llamé a la Policía Nacional para indicarles hacia donde se dirigía".

La acción conjunta de los dos hermanos fue clave para la detención

"Si lo queremos organizar para que todo salga tan bien no lo conseguimos". Es la frase que resume el impulso que tuvieron de forma conjunta dos hombres de unos cuarenta años que nunca se habían visto en una situación como esta pero que tienen claro que lo volverían a hacer. "Es algo que no se puede describir. Oyes lamentos y rápidamente actúas. Primero el objetivo era liberar a la chica y luego que no se escapase el agresor. Una persona que hace esto tiene que pagar por ello. Teníamos la idea de alcanzarlo y gracias a la Policía que actuó muy rápido se pudo conseguir", ha dicho.

El agresor de entre 20 y 30 años opuso resistencia en el momento de ser detenido, según comentan los hermanos Espasandin. "La Policía les dio alcance en la pasarela de Moreda, antes de llegar al Parque. Pero el tío no se dejaba detener. Intentó golpear a los Policías y acabó rompiendo la luna del coche". Ante esta reacción del agresor con la Policía Nacional llama más la atención el mérito de estos dos héroes que tiene desde el pasado domingo Gijón. Pusieron en riesgo sus vidas, pero no se lo pensaron "Podía tener una navaja u otra cosa, pero no lo pensamos dos veces. Había que cogerlo como fuera"

Javier y David Espasandin han evitado una violación en el Polígono de Pumarín y por lo que cuentan del incidente han podido evitar la muerte de una chica a manos de un delincuente joven con varios antecedentes ya en su haber.