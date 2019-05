Los guardias civiles asturianos también celebran su 175 aniversario

La Guardia Civil también ha celebrado, en Asturias, el 175 aniversario de su fundación. Ha habido acto oficial en el acuartelamiento del Rubín, en Oviedo, con desfile y condecoraciones a los agentes que han destacado por su labor. También ha habido reconocimiento a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa.

El coronel jefe de la zona de Asturias, Francisco Javier Almiñana, ha aprovechado para pedir más colaboración ciudadana en la lucha contra delitos como los incendios.

Reconoce que la situación ha mejorado en los últimos tiempos y los ciudadanos son, cada vez más, conscientes de que la seguridad es responsabilidad de todos. No obstante, no oculta su frustración por lo que aún sigue ocurriendo en algunas ocasiones: "No nos gusta llegar a los sitios y que nadie sepa nada, que no haya oído o visto nada; nos facilitaría mucho el trabajo que nos dijeran 'he visto un coche o ayer llovía'".

Con todo, Asturias sigue siendo la segunda comunidad más segura de España, tras Extremadura. En los últimos meses, sólo cabe destacar el incremento de los delitos a través de Internet, fundamentalmente estafas.