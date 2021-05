Los gijoneses, en contra del reglamento de laicidad impulsado por el Ayuntamiento

Rechazo ciudadano a la consulta impulsada por el Ayuntamiento de Gijón para la elaboración de un reglamento de laicidad en la ciudad asturiana. El Gobierno local formado por concejales de PSOE e Izquierda Unida puso en marcha esta encuesta ciudadana por su deseo de "regular en el ámbito municipal el mandato constitucional de aconfesionalidad y neutralidad religiosa".

Sin embargo, el reglamento se ha encontrado con un rechazo mayoritario: se han recogido más de 4.000 firmas pidiendo a la alcaldesa de Gijón, Ana González, respeto a los creyentes; la asociación Abogados Cristianos ha anunciado que llevará el reglamento a los tribunales, el vicario de Gijón y Oriente asegura que el Ayuntamiento "ha mezclado de forma tendenciosa y sibilina los términos aconfesionalidad y laicismo" y hasta la consulta en el portal de participación del propio consistorio gijonés ha registrado más votos negativos.

La encuesta se ha cerrado este lunes, 3 de mayo, con mayoría desfavorable en las dos preguntas que ha realizado el Gobierno gijonés. En la pregunta "¿Qué cuestiones crees que sería necesario incluir en una regulación del uso de espacios públicos y edificios municipales para garantizar el mandato constitucional de neutralidad religiosa?" ha habido 116 votos, con un 61% en contra y un 39% a favor. En la pregunta "¿Cómo crees que han de ser las relaciones entre el Ayuntamiento y las diferentes confesiones religiosas?" ha habido 122 votos, con un 63% en contra y un 37% a favor.

"Entiendo que nuestra alcaldía pueda ejercer su libertad y no seguir la religión católica. Pero me parece que toda la población creyente puede ejercer su libertad de practicar públicamente el catolicismo", "estimo que ya hay una regulación para los lugares públicos y cualquier organización puede hacer uso de ellos para hacer una carrera, celebrar San Juan, una manifestación o salir de procesión" o "los espacios públicos y edificios municipales deben ser utilizados por las distintas opciones religiosas que estén implantadas y reconocidas como no excluyentes con especial afinidad por el cristianismo asentado en nuestra cultura e historia" son algunas de las opiniones que han dejado los gijoneses en el portal de participación del Ayuntamiento.