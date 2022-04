Los geriátricos privados de Asturias en riesgo de quiebra

Las residencias geriátricas privadas de Asturias denuncian el abandono que vienen sufriendo por parte de la administración autonómica. Un abandono, aseguran, que pone en riesgo 2.110 plazas concertadas y 1.500 puestos de trabajo. El Principado, además, les adeuda casi 8millones de euros por los impagos de las plazas concertadas de los últimos meses. Reivindican además un aumento de las aportaciones por parte de la administración que equipare la remuneración percibida con el actual nivel de atención que prestan y merecen las personas a su cuidado. En Asturias, los centros geriátricos privados reciben por cada plaza concertada que gestionan 43 euros/día por plaza. Un importe, aseguran, a todas luces insuficiente, ya que es un 25% inferior a la media nacional. Ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde los centros geriátricos privados reciben 75 euros/dia. Una situación que viene dada por la falta de actualización de esos importes desde el año2019. Desde esa fecha, el IPC se ha modificado al alza casi un 12%, y los costes en los que se han visto obligados a incurrir han aumentado, solo en la pandemia, alrededor de un 30%.

Con todo esto, los centros privados solicitan que la próxima renovación del contrato para la gestión de esas 2.110 plazas concertadas adecuelas importaciones recibidas a la realidad del servicio, porque en caso contrario, advierten, no es previsible que se pueda alcanzar un acuerdo y, como efecto, los centros privados se verían obligados a renunciar a la gestión de esas plazas con las consecuencias imprevisibles que eso acarrearía, sobre todo para las personas afectadas. Exigen además que la administración se ponga al día en el pago de las plazas concertadas, ya que no existe razón alguna que justifique dicho retraso, más allá de una lentitud estructuralo que no acaban de entender.