Los ganaderos vuelven a cargar contra la implantación de parques ecólicos

El secretario general, de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García 'Pachón', ha recordado que UCA lleva ya muchos años mostrando su oposición a la implantación de parques eólicos en las zonas rurales asturianas, especialmente en el occidente de la comunidad porque consideran contribuyen a mermar la rentabilidad del medio rural por varios aspectos como interrumpir el paso del ganado, los taludes que se crean o la pérdida de superficie de cara a la Política Agraria Común (PAC), además de la falta de agua en las sierras.

Pero además según UCA otro problema que generan sobre el que nadie está haciendo mella es "el tema de los incendios que se pueden provocar por las torres eólicas". "Parece ser que eso no molesta a nadie cuando no es un tema menor", ha dicho 'Pachón' que se se ha referido a un reciente incendio en Villayónque según ha sostenido fue provocado por un rayo a través de una torre eólica. Se pregunta que hubiera ocurrido si este fuego hubiese sido provocado por algún ganadero, "que yo sepa, asegura, nadie le ha exigido responsabilidades a esta empresa". En este sentido, el secretario general de esta organización agraria asegura que la implantación de la nueva Ley de CalidadAmbiental que quiere sacar adelante el Gobierno asturiano no va a medir a todo el mundo por el mismo rasero. Añade que con la ley "se está dotando de privilegios a ciertas empresas".

También se ha referido a la estrategia recientemente anunciada por el Principado para reducir la población de jabalíes en Asturias, cifrada en cerca de 50.000 ejemplares. Asturias cifra en 25.000 los ejemplares que son necesario controlar. Pachón asegura que "el problema es que es un proyecto a diez años, con lo que pueden pasar tranquilamente dos legislaturas sin que se haya hecho nada, la intervención sería nula"