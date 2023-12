Los ganaderos reclaman a Ribera que rebaje la protección del lobo: "Ya no tiene excusas"

Los ganaderos asturianos están satisfechos con la decisión de Bruselas sobre el lobo, aunque creen que llega tarde. La Comisión Europea acordaba este miércoles recomendar a los países miembros rebajar la protección de esta especie, en vista de que su población ha aumentado y, también, los ataques al ganado.

Es justo lo que venían denunciando desde hace meses ganaderos como Ángel, al que los lobos le han matado este año casi 20 cabras, una oveja y dos mastines en la sierra del Cuera. Para Ángel, la recomendación de Bruselas "llega tarde", porque si ya antes, con el plan de gestión de lobo que llevaba a cabo el Principado "no funcionaba", tras la inclusión del lobo en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, la situación "se agravó".

En parecidos términos se expresa Xuan Valladares, de Asturias Ganadera. A él los lobos le han matado ocho ovejaseste año e insta a las autoridades españolas a "reconocer que Europa ya no les obliga a mantener esa hiper protección al lobo" y se vuelva a una "situación razonable".

Tanto Ángel como Xuan, agradecen que Bruselas les dé la razón, pero no tienen muchas esperanzas de que la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, vaya seguir los consejos de la Comisión.

"Yo no espero nada", aseguraba Ángel en COPE, "lo que ya no tiene ahora es la disculpa de que está avalado por Europa. Ahora pueden excluir al lobo del LESPRE, pueden hacer los controles si quieren, pero el problema es que no hay voluntad".

Tampoco Xuan es muy optimista. Está convencido de que la ministra "está mirando por su ideología y, bueno, por su público, pero los que damos de comer a los lobos somos nosotros, recordando que este año "ocho ovejas mías se han comido". Con todo, espera que "de verdad, den marcha atrás".