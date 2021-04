Los ganaderos asturianos organizan una gran marcha para este próximo viernes

Los ganaderos asturianos organizan una gran marcha motorizada para el próximo viernes día 23 de abril en protesta por la gestión del lobo. La marcha ganadera tendrá varios puntos de salida: Navia, Cornellana, Colunga y Arriondas para llegar a Oviedo a eso de las once de la mañana, dar unas vueltas al Campo San Francisco y finalizar en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere. Una caravana que ya tiene nombre: “Caravana del lobo”, y a la que llaman a sumarse a todos los ganaderos de Asturias, que podrán ir incorporándose a medida que avance la marcha en los coches.





El secretario general del sindicato ASAJA, Ramón Artime, advierte que hay que mucho que perder y pedimos que se gestione el lobo de otra manera y que se olviden de tendencias políticas. Artime asegura que el lobo ya está en la rasa costera de Navia con el peligro que eso supone también para la población. Dice además que no quieran compensarnos los daños con el dinero de la Política Agraria Común (PAC) y que nos digan si somos o no necesarios, porque de no ser así, nos vamos.





La secretaria general del sindicato COAG, Mercedes Cruzado, asegura que no tenemos un día de tranquilidad porque todo esto nos está afectando económica y psicológicamente. Cruzado asegura así mismo que el peligro ya no es sólo para los animales, a los que matan a las puertas de las casas, sino también para las personas, y es que hay miedo a encontrar un lobo o una manada en una pista forestal porque cada vez se acercan más. Es un problema, dice Cruzado, de toda la sociedad asturiana y podría, incluso, crear un problema de desabatecimiento en los lineales de los supermercados porque están acabando con las vacas de carne, con las frisonas de leche y con las ovejas.