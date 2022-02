Los funcionarios de la prisión de Asturias se plantan ante las agresiones: "Nos puede pasar a cualquiera"

"Nos puede pasar a cualquiera". Es el temor que tienen los funcionarios de la cárcel de Asturias que se han concentrado este jueves frente a las puertas del centro penitenciario para protestar por la "inseguridad" que sufren. El pasado lunes, cinco trabajadores fueron atacados por dos presos del módulo de aislamiento que se negaron a subir a sus celdas después de disfrutar de sus horas de patio y que se armaron con objetos punzantes para atacar al personal. Uno de los empleados acabó en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

No es la primera vez que se producen hechos similares ni será la última, según ha denunciado en COPE Alberto Fernández Prado, coordinador en Asturias de la organización 'Tu abandono me puede matar', convocante de la protesta. "Estoy seguro de que habrá más agresiones porque somos pocos funcionarios, tenemos pocos medios, el personal tiene una media de 57 años y no somos agentes de la autoridad".

Fernández Prado se queja, además, de que los funcionarios de la cárcel asturiana no tienen ni la formación ni la fortaleza física necesaria para actuar con garantías cuando se producen agresiones. "Estamos muy mal, trabajamos cada día con una media de 150 internos, chavales jóvenes, de gimnasio mientras la plantilla de la prisión está envejecida y sin la condición de agentes de autoridad que nos permita hacer frente a los incidentes que se producen".

Los funcionarios de prisiones vienen reclamando desde hace tiempo al Ministerio del Interior que convoque a la mayor brevedad las 120 vacantes que existen en el centro penitenciario de Asturias y lo dote del personal suficiente para poder hacer frente "con garantías de seguridad estas situaciones que, por desgracia, cada día son más frecuentes".

La concentración para protestar por los problemas de plantilla y los incidentes con los reclusos se ha celebrado en torno a las once de la mañana.