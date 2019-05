Los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo denuncian escasez de personal

Un año más, el Ayuntamiento de Oviedo celebra el día de Santa Rita de Casia, patrona de los funcionarios , reconociendo el trabajo y la entrega a los 78 tabajadores que se jubilan. De ellos, 44 son agentes de la Policia Local, y 10 altos mandos del cuerpo policial. Además, 4 funcionarios cumplen 25 años de servicio y otros 2, llegan a los 40 años. Durante el acto de entrega en la Plaza de Trascorrales, el presidente de la Junta de Personal, Gonzalo Míguez, ha invitado a reflexionar sobre el futuro del Ayuntamiento de Oviedo a corto plazo, explicando que la situación es ciertamente dramática, porque hace falta personal pra atender de forma rápida y eficaz las demandas de la ciudadanía. A quienes critican su falta de profesionalidad, les dice que se equivocan , críticas que descalifican a quienes las emiten.

Para cerrar el acto, ha intervenido el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, mostrando su alegría porque muchos han llegado a su jubilación, pero también pena porque se va el conocimiento y la experiencia. El alcalde , ha hecho además, balance de estos últimos cuatro años, señalando que lo he pasado bien, me he divertido, he trabajado, he procurado dar lo mejor de mí mismo y espero seguir trabajando en lo que más me gusta que es dedicar mi tiempo a los demás.